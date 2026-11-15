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Liga de Naciones

Alineaciones de España e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones probables

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Spain vs. England, Liga de Naciones
Spain vs. England, Liga de Naciones

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. España viene de ganarle 2-0 a República Checa y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Inglaterra viene de ganarle 2-1 a Croacia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de España e Inglaterra

España (4-2-3-1): Unai Simón, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

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Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Dan Burn, Lewis Hall, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Declan Rice, Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

La previa de España e Inglaterra: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 29 cruces — España ganó 12, Inglaterra ganó 14 y empataron 4
  • Último antecedente: 26/09/2026: Inglaterra 2-3 España
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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