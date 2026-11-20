La FIFA se encuentra en España por estas fechas. Lo hacen en medio de las diferentes candidaturas que han aparecido para luchar con Gianni Infantino por la presidencia del ente. Pero también para ir definiendo las sedes que tendrá la península ibérica en el verano del año 2030 y durante una Copa del Mundo absolutamente especial en todos los sentidos para la vigente campeona del certamen. Una histórica sede tendrá que bajarse.

La FIFA no permitirá que dos estadios del País Vasco al norte del país tengan sede en el Mundial. La idea del gobierno nacional de España e igualmente de su federación pasaba porque tanto San Mamés como Anoeta, estadios del Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, hicieran parte de las diferentes localidades de la Roja durante la Copa del Mundo. No ocurrirá.

La FIFA solamente le permitirá a la ciudad de Madrid tener dos estadios. No solamente por tratarse de la capital del país, sino igualmente por las ventajas organizativas que tienen el Bernabéu y el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid en comparación con San Mamés o Anoeta. Uno de los dos feudos tendrá que ser bajado por parte de la Federación Española y el gobierno local a corto plazo.

El País Vasco ha sido uno de los principales puntos de debate, puertas adentro de la Federación Española de Fútbol alrededor de las sedes. Meses atrás, los propios voceros de ambas ciudades dejaron en claro que no sabían si podían garantizar la rentabilidad de la realización de encuentros sede, teniendo en cuenta todos los otros compromisos de conciertos y eventos multitudinarios que habría que mover por la Copa del Mundo. Ahora habrá que tomar una medida inesperada y donde alguna de las dos urbes va a perder dinero.

San Mamés o San Sebastián no estarán en el Mundial 2030: GETTY

España también espera por las diferentes valoraciones que la FIFA hará a lo largo de las próximas horas sobre estadios, como los que se encuentran en Valencia o Vigo. Hasta finales de esta semana, la comitiva del máximo organismo del fútbol mundial se encuentra en la península ibérica de cara a decidir sobre el futuro de diferentes ciudades y estadios que se encuentran en plenas remodelaciones de cara a ser parte de la Copa del Mundo más intercontinental y especial de todos los tiempos.

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