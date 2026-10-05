Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Eslovenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar el martes 6 de octubre, apenas unos días después de haber empatado sin goles en la jornada anterior. Esta vez el duelo llega con ambos equipos necesitados de despegar en la tabla de la Liga de Naciones.

Los dos llegan con 4 puntos en 3 partidos y pelean por no quedar relegados en el grupo. Un triunfo puede cambiarles el panorama de cara a lo que resta del certamen.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia llega entonado después de haber goleado 2-0 a Macedonia del Norte como visitante, un resultado que le permitió levantar cabeza tras la dura caída 0-3 ante Suiza como local. El equipo escocés está 33° entre 54 selecciones y sabe que ganar de local es casi una obligación si quiere meterse en la pelea del grupo.

Eslovenia, en cambio, llega golpeada tras perder 1-2 con Suiza jugando afuera, luego de haber sumado una victoria clara ante Macedonia del Norte en su casa. Con 4 puntos igual que su rival y un puesto 30° en la clasificación general, el equipo esloveno necesita un resultado positivo para no quedar descolgado del pelotón de arriba.

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El historial entre Escocia y Eslovenia

El historial entre ambos favorece claramente a Escocia, que ganó 2 de los 6 encuentros disputados y nunca perdió frente a Eslovenia, que no logró vencerla en ninguna ocasión. Hubo 4 empates, incluido el más reciente, y Escocia metió 7 goles contra los 3 de Eslovenia en todo ese recorrido.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovenia vs. Escocia 0-0 UEFA Nations League 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis