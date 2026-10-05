Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Eslovenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar el martes 6 de octubre, apenas unos días después de haber empatado sin goles en la jornada anterior. Esta vez el duelo llega con ambos equipos necesitados de despegar en la tabla de la Liga de Naciones.
Los dos llegan con 4 puntos en 3 partidos y pelean por no quedar relegados en el grupo. Un triunfo puede cambiarles el panorama de cara a lo que resta del certamen.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Escocia llega entonado después de haber goleado 2-0 a Macedonia del Norte como visitante, un resultado que le permitió levantar cabeza tras la dura caída 0-3 ante Suiza como local. El equipo escocés está 33° entre 54 selecciones y sabe que ganar de local es casi una obligación si quiere meterse en la pelea del grupo.
Eslovenia, en cambio, llega golpeada tras perder 1-2 con Suiza jugando afuera, luego de haber sumado una victoria clara ante Macedonia del Norte en su casa. Con 4 puntos igual que su rival y un puesto 30° en la clasificación general, el equipo esloveno necesita un resultado positivo para no quedar descolgado del pelotón de arriba.
El historial entre Escocia y Eslovenia
El historial entre ambos favorece claramente a Escocia, que ganó 2 de los 6 encuentros disputados y nunca perdió frente a Eslovenia, que no logró vencerla en ninguna ocasión. Hubo 4 empates, incluido el más reciente, y Escocia metió 7 goles contra los 3 de Eslovenia en todo ese recorrido.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovenia vs. Escocia
|0-0
|UEFA Nations League
|08/10/2017
|Eslovenia vs. Escocia
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2017
|Escocia vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/02/2012
|Eslovenia vs. Escocia
|1-1
|Friendlies
|12/10/2005
|Eslovenia vs. Escocia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2004
|Escocia vs. Eslovenia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Escocia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.