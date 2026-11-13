Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Islas Feroe por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia ganó 4-0 como visitante ante Moldavia en la fecha anterior. Eslovaquia está 7° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe.

En su último compromiso, Islas Feroe empató 2-2 como visitante ante Kazajistán. El conjunto marcha 33° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Eslovaquia.

El historial entre Eslovaquia e Islas Feroe

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-1 UEFA Nations League 23/10/1996 Eslovaquia vs. Islas Feroe 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers

Publicidad

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis