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Dónde ver EN VIVO Eslovaquia vs. Islas Feroe por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovakia vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Slovakia vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia ganó 4-0 como visitante ante Moldavia en la fecha anterior. Eslovaquia está 7° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe.

En su último compromiso, Islas Feroe empató 2-2 como visitante ante Kazajistán. El conjunto marcha 33° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Eslovaquia.

El historial entre Eslovaquia e Islas Feroe

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Islas Feroe vs. Eslovaquia1-1UEFA Nations League
23/10/1996Eslovaquia vs. Islas Feroe3-0UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Islas Feroe vs. Eslovaquia1-2UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Eslovaquia suma 10 puntos en el torneo.
  • Islas Feroe suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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