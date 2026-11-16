Alineaciones de Islas Feroe y Moldavia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islas Feroe viene de empatar 2-2 con Eslovaquia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Moldavia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Islas Feroe y Moldavia
Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Arnbjoern Svensson, Odmar Faeroe, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Viljormur Davidsen, Meinhard Olsen, Géza Dávid Turi, Jákup Andreasen, Martin Agnarsson, Petur Knudsen. DT: Eyeun Klakstein.
Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Ioan-Călin Revenco, Vladyslav Baboglo, Mihail Ștefan, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk, Victor Bogaciuc, Vadim Raţă, Sergiu Perciun, Nicky Cleșcenco, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.
La previa de Islas Feroe y Moldavia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España
- Historial: 5 cruces — Islas Feroe ganó 1, Moldavia ganó 1 y empataron 3
- Último antecedente: 29/09/2026: Moldavia 1-1 Islas Feroe