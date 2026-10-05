Dónde ver EN VIVO Kazajistán vs. Islas Feroe por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la tabla de la Liga de Naciones como único incentivo real, en un partido entre dos selecciones que todavía buscan asomar la cabeza en el grupo.

Ninguno de los dos llegó con margen de error en esta fecha 4: Kazajistán necesita puntos para no quedar relegado y Feroe quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad.

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado después de perder sus dos últimos compromisos, ante Moldavia de local y ante Eslovaquia como visitante, y todavía no pudo ganar en lo que va del certamen. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo necesita revertir la imagen para no seguir cayendo en la tabla.

Islas Feroe, en cambio, no perdió en sus últimos tres partidos, aunque tampoco pudo cerrar ninguno con un triunfo: empató con Eslovaquia, con Moldavia y con el propio Kazajistán. Esa regularidad le alcanzó para sumar tres puntos y ubicarse por delante de su rival en la tabla general.

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El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

Los antecedentes entre ambos muestran una leve ventaja para Islas Feroe, que ganó tres de los seis cruces disputados, mientras que Kazajistán se impuso en una sola ocasión y hubo dos empates. En materia de goles la diferencia también favorece a los feroeses, con 9 tantos convertidos contra 7 de los kazajos. El antecedente más reciente, de hace apenas unos días, terminó igualado 1-1, en línea con la paridad que viene mostrando esta serie en los últimos encuentros.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA Nations League 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis