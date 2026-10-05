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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Kazajistán vs. Islas Feroe por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la tabla de la Liga de Naciones como único incentivo real, en un partido entre dos selecciones que todavía buscan asomar la cabeza en el grupo.

Ninguno de los dos llegó con margen de error en esta fecha 4: Kazajistán necesita puntos para no quedar relegado y Feroe quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado después de perder sus dos últimos compromisos, ante Moldavia de local y ante Eslovaquia como visitante, y todavía no pudo ganar en lo que va del certamen. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo necesita revertir la imagen para no seguir cayendo en la tabla.

Islas Feroe, en cambio, no perdió en sus últimos tres partidos, aunque tampoco pudo cerrar ninguno con un triunfo: empató con Eslovaquia, con Moldavia y con el propio Kazajistán. Esa regularidad le alcanzó para sumar tres puntos y ubicarse por delante de su rival en la tabla general.

El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

Los antecedentes entre ambos muestran una leve ventaja para Islas Feroe, que ganó tres de los seis cruces disputados, mientras que Kazajistán se impuso en una sola ocasión y hubo dos empates. En materia de goles la diferencia también favorece a los feroeses, con 9 tantos convertidos contra 7 de los kazajos. El antecedente más reciente, de hace apenas unos días, terminó igualado 1-1, en línea con la paridad que viene mostrando esta serie en los últimos encuentros.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Islas Feroe vs. Kazajistán1-1UEFA Nations League
18/11/2025Islas Feroe vs. Kazajistán1-0Friendlies
11/10/2013Islas Feroe vs. Kazajistán1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2013Kazajistán vs. Islas Feroe2-1UEFA World Cup Qualifiers
28/04/2003Islas Feroe vs. Kazajistán2-1Friendlies
26/04/2003Islas Feroe vs. Kazajistán3-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
  • Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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