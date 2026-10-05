Dónde ver EN VIVO Kazajistán vs. Islas Feroe por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la tabla de la Liga de Naciones como único incentivo real, en un partido entre dos selecciones que todavía buscan asomar la cabeza en el grupo.
Ninguno de los dos llegó con margen de error en esta fecha 4: Kazajistán necesita puntos para no quedar relegado y Feroe quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Kazajistán llega golpeado después de perder sus dos últimos compromisos, ante Moldavia de local y ante Eslovaquia como visitante, y todavía no pudo ganar en lo que va del certamen. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo necesita revertir la imagen para no seguir cayendo en la tabla.
Islas Feroe, en cambio, no perdió en sus últimos tres partidos, aunque tampoco pudo cerrar ninguno con un triunfo: empató con Eslovaquia, con Moldavia y con el propio Kazajistán. Esa regularidad le alcanzó para sumar tres puntos y ubicarse por delante de su rival en la tabla general.
El historial entre Kazajistán e Islas Feroe
Los antecedentes entre ambos muestran una leve ventaja para Islas Feroe, que ganó tres de los seis cruces disputados, mientras que Kazajistán se impuso en una sola ocasión y hubo dos empates. En materia de goles la diferencia también favorece a los feroeses, con 9 tantos convertidos contra 7 de los kazajos. El antecedente más reciente, de hace apenas unos días, terminó igualado 1-1, en línea con la paridad que viene mostrando esta serie en los últimos encuentros.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA Nations League
|18/11/2025
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|11/10/2013
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2013
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|2-1
|Friendlies
|26/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|3-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
- Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.