Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Un lugar en la tabla del grupo está en juego y ninguno de los dos quiere llegar a diciembre a los tropezones. Moldavia llega con dos puntos más, pero el que hace de local es señalado como favorito antes del pitazo inicial.
No hay nada definido en este grupo de la Liga de Naciones y cada punto empieza a pesar de otra manera a esta altura del calendario. Ganar acá puede ser la diferencia entre meterse en la pelea de arriba o quedar relegado hasta la próxima fecha FIFA.
La actualidad de ambos equipos
Islas Feroe llega invicto en sus últimas presentaciones, aunque esa racha tiene más de empates que de triunfos contundentes. Igualó 2-2 como visitante ante Eslovaquia, repitió el mismo resultado frente a Kazajistán y ya antes había sacado un punto en casa contra los eslovacos. Con 5 unidades en 5 partidos, el equipo necesita convertir esa regularidad en una victoria que lo acerque a la mitad de la tabla.
Moldavia viene de un batacazo chico pero valioso: ganó 2-1 de local ante Kazajistán después de haber sufrido una goleada en contra, 0-4 frente a Eslovaquia, apenas unas semanas antes. Esa irregularidad resume su campaña, con triunfos puntuales que se mezclan con caídas abultadas. Con 7 puntos, un poco mejor posicionado que su rival de turno, llega con la idea de aprovechar el envión anímico que le dejó el último resultado.
El historial entre Islas Feroe y Moldavia
El historial entre ambos es parejo hasta el empate: de cinco enfrentamientos, cada uno ganó uno y los otros tres terminaron igualados, con 5 goles convertidos de cada lado. La última vez que se vieron las caras, en septiembre de 2026, el resultado fue 1-1 con Moldavia como local, continuando esa tendencia a repartir puntos que domina el cruce desde hace años.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Moldavia vs. Islas Feroe
|1-1
|UEFA Nations League
|10/09/2023
|Islas Feroe vs. Moldavia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2023
|Moldavia vs. Islas Feroe
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2021
|Islas Feroe vs. Moldavia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|25/03/2021
|Moldavia vs. Islas Feroe
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Islas Feroe suma 5 puntos en el torneo.
- Moldavia suma 7 puntos en el torneo.