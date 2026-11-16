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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Faroe Islands vs. Moldova, Liga de Naciones
Faroe Islands vs. Moldova, Liga de Naciones

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Un lugar en la tabla del grupo está en juego y ninguno de los dos quiere llegar a diciembre a los tropezones. Moldavia llega con dos puntos más, pero el que hace de local es señalado como favorito antes del pitazo inicial.

No hay nada definido en este grupo de la Liga de Naciones y cada punto empieza a pesar de otra manera a esta altura del calendario. Ganar acá puede ser la diferencia entre meterse en la pelea de arriba o quedar relegado hasta la próxima fecha FIFA.

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La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega invicto en sus últimas presentaciones, aunque esa racha tiene más de empates que de triunfos contundentes. Igualó 2-2 como visitante ante Eslovaquia, repitió el mismo resultado frente a Kazajistán y ya antes había sacado un punto en casa contra los eslovacos. Con 5 unidades en 5 partidos, el equipo necesita convertir esa regularidad en una victoria que lo acerque a la mitad de la tabla.

Moldavia viene de un batacazo chico pero valioso: ganó 2-1 de local ante Kazajistán después de haber sufrido una goleada en contra, 0-4 frente a Eslovaquia, apenas unas semanas antes. Esa irregularidad resume su campaña, con triunfos puntuales que se mezclan con caídas abultadas. Con 7 puntos, un poco mejor posicionado que su rival de turno, llega con la idea de aprovechar el envión anímico que le dejó el último resultado.

El historial entre Islas Feroe y Moldavia

El historial entre ambos es parejo hasta el empate: de cinco enfrentamientos, cada uno ganó uno y los otros tres terminaron igualados, con 5 goles convertidos de cada lado. La última vez que se vieron las caras, en septiembre de 2026, el resultado fue 1-1 con Moldavia como local, continuando esa tendencia a repartir puntos que domina el cruce desde hace años.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Moldavia vs. Islas Feroe1-1UEFA Nations League
10/09/2023Islas Feroe vs. Moldavia0-1UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2023Moldavia vs. Islas Feroe1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2021Islas Feroe vs. Moldavia2-1UEFA World Cup Qualifiers
25/03/2021Moldavia vs. Islas Feroe1-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Islas Feroe suma 5 puntos en el torneo.
  • Moldavia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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