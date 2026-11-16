Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Un lugar en la tabla del grupo está en juego y ninguno de los dos quiere llegar a diciembre a los tropezones. Moldavia llega con dos puntos más, pero el que hace de local es señalado como favorito antes del pitazo inicial.

No hay nada definido en este grupo de la Liga de Naciones y cada punto empieza a pesar de otra manera a esta altura del calendario. Ganar acá puede ser la diferencia entre meterse en la pelea de arriba o quedar relegado hasta la próxima fecha FIFA.

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega invicto en sus últimas presentaciones, aunque esa racha tiene más de empates que de triunfos contundentes. Igualó 2-2 como visitante ante Eslovaquia, repitió el mismo resultado frente a Kazajistán y ya antes había sacado un punto en casa contra los eslovacos. Con 5 unidades en 5 partidos, el equipo necesita convertir esa regularidad en una victoria que lo acerque a la mitad de la tabla.

Moldavia viene de un batacazo chico pero valioso: ganó 2-1 de local ante Kazajistán después de haber sufrido una goleada en contra, 0-4 frente a Eslovaquia, apenas unas semanas antes. Esa irregularidad resume su campaña, con triunfos puntuales que se mezclan con caídas abultadas. Con 7 puntos, un poco mejor posicionado que su rival de turno, llega con la idea de aprovechar el envión anímico que le dejó el último resultado.

El historial entre Islas Feroe y Moldavia

El historial entre ambos es parejo hasta el empate: de cinco enfrentamientos, cada uno ganó uno y los otros tres terminaron igualados, con 5 goles convertidos de cada lado. La última vez que se vieron las caras, en septiembre de 2026, el resultado fue 1-1 con Moldavia como local, continuando esa tendencia a repartir puntos que domina el cruce desde hace años.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA Nations League 10/09/2023 Islas Feroe vs. Moldavia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2023 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis