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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Islandia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Iceland, Liga de Naciones
Estonia vs. Iceland, Liga de Naciones

Estonia e Islandia se cruzan este martes 6 de octubre con la Liga de Naciones de fondo, apenas diez días después de haber empatado en el mismo torneo.

Islandia pelea por meterse entre los mejores de su grupo y necesita sacar diferencia para no depender de otros resultados. Estonia, en cambio, quiere repetir el envión que le dio la victoria ante Luxemburgo y seguir sumando en una fase que no suele tenerla como protagonista.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con el envión de haber ganado 1-0 a Luxemburgo en su presentación más reciente, después de dos empates seguidos ante Bulgaria e Islandia. Son 5 puntos en tres partidos y la posición 24 en la tabla general, un registro que la mantiene lejos de los puestos de arriba pero con una base de resultados que le permite jugar sin la obligación de ganar a toda costa.

Islandia, en cambio, llega como el equipo más en forma del cruce. Goleó 3-0 a Bulgaria y antes había repetido el mismo resultado ante Luxemburgo, de visitante. Esos dos triunfos la llevaron a los 7 puntos y al noveno puesto, y la ponen como favorita para quedarse con los tres puntos en este cruce.

El historial entre Estonia e Islandia

El historial entre ambos tiene ocho enfrentamientos y una ventaja clara para Islandia, que ganó tres veces por una sola de Estonia, con cuatro empates en el medio. La diferencia de gol también la favorece: 11 contra 5. El antecedente más reciente es justamente el 1-1 de hace unas semanas, que repite el patrón parejo que viene mostrando este cruce en los últimos años.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Islandia vs. Estonia1-1UEFA Nations League
08/01/2023Islandia vs. Estonia1-1Friendlies
15/01/2019Islandia vs. Estonia0-0Non-FIFA Friendlies
31/03/2015Estonia vs. Islandia1-1Friendlies
04/06/2014Islandia vs. Estonia1-0Friendlies
19/11/2002Estonia vs. Islandia2-0Friendlies
23/04/1996Estonia vs. Islandia0-3Friendlies
16/08/1994Islandia vs. Estonia4-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Estonia suma 5 puntos en el torneo.
  • Islandia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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