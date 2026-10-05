Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Islandia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Estonia e Islandia se cruzan este martes 6 de octubre con la Liga de Naciones de fondo, apenas diez días después de haber empatado en el mismo torneo.
Islandia pelea por meterse entre los mejores de su grupo y necesita sacar diferencia para no depender de otros resultados. Estonia, en cambio, quiere repetir el envión que le dio la victoria ante Luxemburgo y seguir sumando en una fase que no suele tenerla como protagonista.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Estonia llega con el envión de haber ganado 1-0 a Luxemburgo en su presentación más reciente, después de dos empates seguidos ante Bulgaria e Islandia. Son 5 puntos en tres partidos y la posición 24 en la tabla general, un registro que la mantiene lejos de los puestos de arriba pero con una base de resultados que le permite jugar sin la obligación de ganar a toda costa.
Islandia, en cambio, llega como el equipo más en forma del cruce. Goleó 3-0 a Bulgaria y antes había repetido el mismo resultado ante Luxemburgo, de visitante. Esos dos triunfos la llevaron a los 7 puntos y al noveno puesto, y la ponen como favorita para quedarse con los tres puntos en este cruce.
El historial entre Estonia e Islandia
El historial entre ambos tiene ocho enfrentamientos y una ventaja clara para Islandia, que ganó tres veces por una sola de Estonia, con cuatro empates en el medio. La diferencia de gol también la favorece: 11 contra 5. El antecedente más reciente es justamente el 1-1 de hace unas semanas, que repite el patrón parejo que viene mostrando este cruce en los últimos años.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|UEFA Nations League
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Estonia suma 5 puntos en el torneo.
- Islandia suma 7 puntos en el torneo.