Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Islandia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia e Islandia se cruzan este martes 6 de octubre con la Liga de Naciones de fondo, apenas diez días después de haber empatado en el mismo torneo.

Islandia pelea por meterse entre los mejores de su grupo y necesita sacar diferencia para no depender de otros resultados. Estonia, en cambio, quiere repetir el envión que le dio la victoria ante Luxemburgo y seguir sumando en una fase que no suele tenerla como protagonista.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con el envión de haber ganado 1-0 a Luxemburgo en su presentación más reciente, después de dos empates seguidos ante Bulgaria e Islandia. Son 5 puntos en tres partidos y la posición 24 en la tabla general, un registro que la mantiene lejos de los puestos de arriba pero con una base de resultados que le permite jugar sin la obligación de ganar a toda costa.

Islandia, en cambio, llega como el equipo más en forma del cruce. Goleó 3-0 a Bulgaria y antes había repetido el mismo resultado ante Luxemburgo, de visitante. Esos dos triunfos la llevaron a los 7 puntos y al noveno puesto, y la ponen como favorita para quedarse con los tres puntos en este cruce.

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El historial entre Estonia e Islandia

El historial entre ambos tiene ocho enfrentamientos y una ventaja clara para Islandia, que ganó tres veces por una sola de Estonia, con cuatro empates en el medio. La diferencia de gol también la favorece: 11 contra 5. El antecedente más reciente es justamente el 1-1 de hace unas semanas, que repite el patrón parejo que viene mostrando este cruce en los últimos años.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islandia vs. Estonia 1-1 UEFA Nations League 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis