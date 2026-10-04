Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia llega como amplio favorito a este cruce que se juega el lunes 5 de octubre, en un partido donde la diferencia entre ambos quedó bastante clara apenas unos días atrás.

Los italianos pelean por quedarse con la punta del grupo en la Liga de Naciones, mientras que Turquía todavía busca su primer punto en el torneo. Hay mucho en juego para la Azzurra, que no quiere dejar escapar otra chance de sumar de manera consecutiva.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia viene de empatar 1-1 como visitante ante Francia, un resultado que corta una seguidilla irregular: antes había goleado 4-1 justamente a este mismo rival y había caído 0-2 de local frente a Bélgica. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo está en la mitad de la tabla general y necesita ganar para no quedar relegado en la pelea por el grupo.

Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió los tres partidos que jugó hasta ahora, incluido el 0-3 más reciente como visitante ante Bélgica y la derrota 1-4 como local frente a Italia hace apenas unos días. Sin puntos en el certamen, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar completamente afuera de la discusión por la clasificación.

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El historial entre Italia y Turquía

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Italia: de los 12 antecedentes, ganó 8, empató 4 y nunca perdió ante Turquía. La diferencia de gol también es contundente, con 25 goles convertidos por los italianos contra apenas 7 recibidos en ese lapso.

El antecedente más reciente fue hace muy poco, cuando Italia goleó 4-1 en condición de visitante. Antes de eso hubo varios empates, como el 0-0 de 2024 y el 1-1 en dos ocasiones anteriores, aunque siempre con el mismo patrón de fondo: Turquía nunca logró quedarse con una victoria en todo el historial.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Turquía vs. Italia 1-4 UEFA Nations League 04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies 29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies 11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship 15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies 25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Italia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Turquía suma 0 puntos en el torneo.