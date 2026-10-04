Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia llega como amplio favorito a este cruce que se juega el lunes 5 de octubre, en un partido donde la diferencia entre ambos quedó bastante clara apenas unos días atrás.
Los italianos pelean por quedarse con la punta del grupo en la Liga de Naciones, mientras que Turquía todavía busca su primer punto en el torneo. Hay mucho en juego para la Azzurra, que no quiere dejar escapar otra chance de sumar de manera consecutiva.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Italia viene de empatar 1-1 como visitante ante Francia, un resultado que corta una seguidilla irregular: antes había goleado 4-1 justamente a este mismo rival y había caído 0-2 de local frente a Bélgica. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo está en la mitad de la tabla general y necesita ganar para no quedar relegado en la pelea por el grupo.
Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió los tres partidos que jugó hasta ahora, incluido el 0-3 más reciente como visitante ante Bélgica y la derrota 1-4 como local frente a Italia hace apenas unos días. Sin puntos en el certamen, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar completamente afuera de la discusión por la clasificación.
El historial entre Italia y Turquía
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Italia: de los 12 antecedentes, ganó 8, empató 4 y nunca perdió ante Turquía. La diferencia de gol también es contundente, con 25 goles convertidos por los italianos contra apenas 7 recibidos en ese lapso.
El antecedente más reciente fue hace muy poco, cuando Italia goleó 4-1 en condición de visitante. Antes de eso hubo varios empates, como el 0-0 de 2024 y el 1-1 en dos ocasiones anteriores, aunque siempre con el mismo patrón de fondo: Turquía nunca logró quedarse con una victoria en todo el historial.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Turquía vs. Italia
|1-4
|UEFA Nations League
|04/06/2024
|Italia vs. Turquía
|0-0
|Friendlies
|29/03/2022
|Turquía vs. Italia
|2-3
|Friendlies
|11/06/2021
|Turquía vs. Italia
|0-3
|UEFA European Championship
|15/11/2006
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|19/11/2002
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|11/06/2000
|Turquía vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|21/12/1994
|Italia vs. Turquía
|3-1
|Friendlies
|25/02/1973
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/01/1973
|Italia vs. Turquía
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Italia suma 4 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.