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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. Turkey, Liga de Naciones
Italy vs. Turkey, Liga de Naciones

Italia llega como amplio favorito a este cruce que se juega el lunes 5 de octubre, en un partido donde la diferencia entre ambos quedó bastante clara apenas unos días atrás.

Los italianos pelean por quedarse con la punta del grupo en la Liga de Naciones, mientras que Turquía todavía busca su primer punto en el torneo. Hay mucho en juego para la Azzurra, que no quiere dejar escapar otra chance de sumar de manera consecutiva.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia viene de empatar 1-1 como visitante ante Francia, un resultado que corta una seguidilla irregular: antes había goleado 4-1 justamente a este mismo rival y había caído 0-2 de local frente a Bélgica. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo está en la mitad de la tabla general y necesita ganar para no quedar relegado en la pelea por el grupo.

Turquía atraviesa un presente complicado. Perdió los tres partidos que jugó hasta ahora, incluido el 0-3 más reciente como visitante ante Bélgica y la derrota 1-4 como local frente a Italia hace apenas unos días. Sin puntos en el certamen, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar completamente afuera de la discusión por la clasificación.

El historial entre Italia y Turquía

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Italia: de los 12 antecedentes, ganó 8, empató 4 y nunca perdió ante Turquía. La diferencia de gol también es contundente, con 25 goles convertidos por los italianos contra apenas 7 recibidos en ese lapso.

El antecedente más reciente fue hace muy poco, cuando Italia goleó 4-1 en condición de visitante. Antes de eso hubo varios empates, como el 0-0 de 2024 y el 1-1 en dos ocasiones anteriores, aunque siempre con el mismo patrón de fondo: Turquía nunca logró quedarse con una victoria en todo el historial.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Turquía vs. Italia1-4UEFA Nations League
04/06/2024Italia vs. Turquía0-0Friendlies
29/03/2022Turquía vs. Italia2-3Friendlies
11/06/2021Turquía vs. Italia0-3UEFA European Championship
15/11/2006Italia vs. Turquía1-1Friendlies
19/11/2002Italia vs. Turquía1-1Friendlies
11/06/2000Turquía vs. Italia1-2UEFA European Championship
21/12/1994Italia vs. Turquía3-1Friendlies
25/02/1973Turquía vs. Italia0-1UEFA World Cup Qualifiers
13/01/1973Italia vs. Turquía0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Italia suma 4 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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