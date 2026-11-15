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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Turquía por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Turkey, Liga de Naciones
France vs. Turkey, Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia llega golpeada tras una caída inesperada y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla. Turquía, en cambio, ya no tiene margen de error y juega casi sin nada que perder.

El historial reciente marca una diferencia enorme entre ambos, pero en esta Liga de Naciones los papeles se invirtieron un poco: el que debería dominar llega con dudas y el que debería sufrir no tiene presión.

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La actualidad de ambos equipos

Francia venía de un buen triunfo ante Bélgica, pero el batacazo 1-3 contra Italia le cortó el envión justo antes de este partido. Esa derrota la dejó en el puesto 15 con 10 puntos, lejos de los puestos de arriba, y ahora necesita sumar para no seguir resignando terreno en la Liga de Naciones.

Turquía no logra despegar: perdió sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Bélgica, y no sumó un solo punto en lo que va de la competencia. Está 51° entre 54 equipos, un dato que refleja lo difícil que fue su recorrido, y llega a este cruce sin presión real por el resultado.

El historial entre Francia y Turquía

Francia domina ampliamente el historial entre ambas selecciones: de siete enfrentamientos, ganó cinco, Turquía apenas uno y hubo un empate. La diferencia de gol también es clara, 14 a 5 a favor del equipo francés.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Turquía cayó 0-1 como local ante Francia. Antes de eso hubo un empate 1-1 en 2019 y una victoria turca 2-0 ese mismo año, lo que muestra que, pese a la diferencia general, no siempre fue un paseo para los franceses.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Turquía vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2019Francia vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
08/06/2019Turquía vs. Francia2-0UEFA European Championship Qualifiers
05/06/2009Francia vs. Turquía1-0Friendlies
26/06/2003Francia vs. Turquía3-2FIFA Confederations Cup
14/11/2000Turquía vs. Francia0-4Friendlies
08/10/1996Francia vs. Turquía4-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Francia suma 10 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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