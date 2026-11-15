Dónde ver EN VIVO Francia vs. Turquía por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia llega golpeada tras una caída inesperada y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla. Turquía, en cambio, ya no tiene margen de error y juega casi sin nada que perder.

El historial reciente marca una diferencia enorme entre ambos, pero en esta Liga de Naciones los papeles se invirtieron un poco: el que debería dominar llega con dudas y el que debería sufrir no tiene presión.

La actualidad de ambos equipos

Francia venía de un buen triunfo ante Bélgica, pero el batacazo 1-3 contra Italia le cortó el envión justo antes de este partido. Esa derrota la dejó en el puesto 15 con 10 puntos, lejos de los puestos de arriba, y ahora necesita sumar para no seguir resignando terreno en la Liga de Naciones.

Turquía no logra despegar: perdió sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Bélgica, y no sumó un solo punto en lo que va de la competencia. Está 51° entre 54 equipos, un dato que refleja lo difícil que fue su recorrido, y llega a este cruce sin presión real por el resultado.

El historial entre Francia y Turquía

Francia domina ampliamente el historial entre ambas selecciones: de siete enfrentamientos, ganó cinco, Turquía apenas uno y hubo un empate. La diferencia de gol también es clara, 14 a 5 a favor del equipo francés.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Turquía cayó 0-1 como local ante Francia. Antes de eso hubo un empate 1-1 en 2019 y una victoria turca 2-0 ese mismo año, lo que muestra que, pese a la diferencia general, no siempre fue un paseo para los franceses.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Turquía vs. Francia 0-1 UEFA Nations League 14/10/2019 Francia vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/2019 Turquía vs. Francia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/06/2009 Francia vs. Turquía 1-0 Friendlies 26/06/2003 Francia vs. Turquía 3-2 FIFA Confederations Cup 14/11/2000 Turquía vs. Francia 0-4 Friendlies 08/10/1996 Francia vs. Turquía 4-0 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Chipre vs. Montenegro Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Finlandia vs. San Marino Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Bielorrusia vs. Albania Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 España vs. Inglaterra Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Croacia vs. República Checa Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bélgica vs. Italia Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Francia suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Turquía suma 0 puntos en el torneo.