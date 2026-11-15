Dónde ver EN VIVO Francia vs. Turquía por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia llega golpeada tras una caída inesperada y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla. Turquía, en cambio, ya no tiene margen de error y juega casi sin nada que perder.
El historial reciente marca una diferencia enorme entre ambos, pero en esta Liga de Naciones los papeles se invirtieron un poco: el que debería dominar llega con dudas y el que debería sufrir no tiene presión.
La actualidad de ambos equipos
Francia venía de un buen triunfo ante Bélgica, pero el batacazo 1-3 contra Italia le cortó el envión justo antes de este partido. Esa derrota la dejó en el puesto 15 con 10 puntos, lejos de los puestos de arriba, y ahora necesita sumar para no seguir resignando terreno en la Liga de Naciones.
Turquía no logra despegar: perdió sus últimos tres partidos, incluido el más reciente ante Bélgica, y no sumó un solo punto en lo que va de la competencia. Está 51° entre 54 equipos, un dato que refleja lo difícil que fue su recorrido, y llega a este cruce sin presión real por el resultado.
El historial entre Francia y Turquía
Francia domina ampliamente el historial entre ambas selecciones: de siete enfrentamientos, ganó cinco, Turquía apenas uno y hubo un empate. La diferencia de gol también es clara, 14 a 5 a favor del equipo francés.
El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Turquía cayó 0-1 como local ante Francia. Antes de eso hubo un empate 1-1 en 2019 y una victoria turca 2-0 ese mismo año, lo que muestra que, pese a la diferencia general, no siempre fue un paseo para los franceses.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Turquía vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.