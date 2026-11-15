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Liga de Naciones

Alineaciones de Francia y Turquía por la Liga de Naciones: formaciones probables

Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

France vs. Turkey, Liga de Naciones
France vs. Turkey, Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia viene de caer 1-3 ante Italia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Turquía viene de caer 1-2 ante Bélgica y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Francia y Turquía

Francia (4-3-3): Mike Maignan, Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Warren Zaire-Emery, Michael Olise, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

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Turquía (4-2-3-1): Berke Ozer, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu, Salih Ozcan, Arda Guler, Orkun Kokcu, Yunus Akgun, Enes Unal, Baris Alper Yilmaz.

La previa de Francia y Turquía: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 7 cruces — Francia ganó 5, Turquía ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 25/09/2026: Turquía 0-1 Francia
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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