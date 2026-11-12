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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Bélgica por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turkey vs. Belgium, Liga de Naciones
Turkey vs. Belgium, Liga de Naciones

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Bélgica llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Turquía perdió 1-3 como visitante ante Italia en la fecha anterior. Turquía está 51° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Bélgica.

En su último compromiso, Bélgica perdió 1-4 como visitante ante Francia. El conjunto marcha 23° con 6 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Turquía.

El historial entre Turquía y Bélgica

Turquía y Bélgica se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Turquía, 4 de Bélgica y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Bélgica vs. Turquía3-0UEFA Nations League
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Armenia vs. ChipreJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Montenegro vs. LetoniaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
San Marino vs. BielorrusiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Albania vs. FinlandiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Inglaterra vs. CroaciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Italia vs. FranciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
  • Bélgica suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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