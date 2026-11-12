Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Bélgica por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Bélgica llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Turquía perdió 1-3 como visitante ante Italia en la fecha anterior. Turquía está 51° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Bélgica.

En su último compromiso, Bélgica perdió 1-4 como visitante ante Francia. El conjunto marcha 23° con 6 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Turquía.

El historial entre Turquía y Bélgica

Turquía y Bélgica se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Turquía, 4 de Bélgica y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Bélgica vs. Turquía 3-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Chipre Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Montenegro vs. Letonia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 San Marino vs. Bielorrusia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Albania vs. Finlandia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs. Croacia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Italia vs. Francia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis