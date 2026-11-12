Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Bélgica por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Bélgica llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Turquía perdió 1-3 como visitante ante Italia en la fecha anterior. Turquía está 51° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Bélgica.
En su último compromiso, Bélgica perdió 1-4 como visitante ante Francia. El conjunto marcha 23° con 6 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Turquía.
El historial entre Turquía y Bélgica
Turquía y Bélgica se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 3 triunfos de Turquía, 4 de Bélgica y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Bélgica vs. Turquía
|3-0
|UEFA Nations League
|03/06/2011
|Bélgica vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Turquía vs. Bélgica
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/2009
|Bélgica vs. Turquía
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Turquía vs. Bélgica
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/05/2006
|Bélgica vs. Turquía
|3-3
|Friendlies
|28/04/2004
|Bélgica vs. Turquía
|2-3
|Friendlies
|19/06/2000
|Turquía vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|30/04/1997
|Turquía vs. Bélgica
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Bélgica vs. Turquía
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Chipre
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Montenegro vs. Letonia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|San Marino vs. Bielorrusia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Albania vs. Finlandia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Inglaterra vs. Croacia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Italia vs. Francia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.
- Bélgica suma 6 puntos en el torneo.