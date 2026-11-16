Después de 44 partidos, España vuelve a caer. Como resultado de esto, se medirá a una potencia en los cuartos de la Nations League.

Después de 44 partidos, España se despide del invicto más largo en la historia del panorama de selecciones. Inglaterra dominó en el encuentro por el Estadio Metropolitano y puso al equipo de Luis de la Fuente como segundo de su zona en la UEFA Nations League. Un escenario que hará que la vigente campeona del mundo tenga que medirse con una potencia en todos los sentidos durante la siguiente fase del certamen.

Ahora mismo España se encuentra como uno de los equipos clasificados a los cuartos de la Nations League como segundo de su zona. Un escenario que como mínimo le puede garantizar un duelo frente a rivales de la talla de Francia, Países Bajos, Grecia, Alemania, Portugal o Dinamarca. Todo llegará en el primer semestre del año 2027 con partidos de máximo nivel y donde no nos olvidemos que la Roja es el actual subcampeón del torneo.

A lo largo de las próximas horas se definen todos los posibles rivales de España de cara al sorteo del 20 de noviembre. Como decimos, Francia ya es uno de los posibles rivales del equipo de Luis de la Fuente. Países Bajos tiene ventaja en cuanto a puntos se refiere en la zona que comparte con Grecia y Alemania. Habrá que definir igualmente durante esta última fecha si Portugal o Dinamarca serán los líderes de su zona.

Inglaterra se encuentra descartado como rival de España para la siguiente fase del torneo. Al haber compartido fase de grupos, el equipo de Thomas Tuchel no será un oponente como mínimo hasta semifinales. La Roja conocerá sus oponentes en unas horas y cuando termine el último parón de selecciones del año 2026.

España no perdía desde el amistoso con Colombia en 2024: GETTY

El próximo mes de marzo la actividad retornará en cuanto a un torneo donde Portugal es la vigente campeona y donde España intentará ganar su segunda edición del certamen. A la dirigida por Luis de la Fuente le espera en la gran mayoría de escenarios un rival histórico en cuanto al continente europeo se refiere. En el Metropolitano se terminó una racha de 44 partidos consecutivos sin derrotas.

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Inglaterra se une a Colombia y Escocia

Son los únicos tres equipos que han derrotado a la España de Luis de la Fuente desde que el seleccionador asumió el combinado mayor. El primero fue Escocia y el último hasta lo ocurrido a lo largo de las últimas horas fue Colombia en un amistoso disputado en Londres en marzo del año 2024.

España conocerá su rival de la Nations League el día viernes 20 de noviembre tras el sorteo en la ciudad de Nyon en Suiza. Salvo giro de 180° el equipo de Luis de la Fuente se medirá con una potencia de peso de cara a intentar ganar su lugar en la Final Four que intenta igualmente que se dispute en territorio español y entre las ciudades de Valladolid y Madrid.

Datos claves

España perdió su invicto de 44 partidos tras caer ante Inglaterra en el Metropolitano.

perdió su invicto de tras caer ante en el Metropolitano. España conocerá a su rival de cuartos de final en el sorteo del 20 de noviembre .

conocerá a su rival de cuartos de final en el sorteo del . Inglaterra, Colombia y Escocia son las únicas selecciones que vencieron a la España de Luis de la Fuente.