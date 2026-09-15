Europa llevará el nuevo formato de la Champions a las eliminatorias al Mundial 2030

La UEFA aprobará en estas horas el nuevo sistema de clasificación a la Copa del Mundo. De cara al verano 2030, se estrena el modelo Champions.

Se vienen horas claves para entender el futuro del fútbol europeo. Se espera que en la jornada de este martes la UEFA anuncie las sedes de las finales de la Champions League de los años 2028 y 2029. Pero también una auténtica revolución que incluye a la Copa de Europa en cuanto al sistema de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. Lo visto con la Orejona se trasladará al panorama de selecciones.

Según Diario AS, Europa cambiará de formato en cuanto a sus clasificatorias rumbo a las Copas del Mundo. Se adoptará el modelo que tiene la Champions League desde hace ya 3 temporadas y donde desaparecen los grupos de cuatro participantes por zona. Se armará una Liga completa con 36 de las mejores selecciones europeas y donde a partir de un sorteo suizo se luchará por las plazas rumbo al Mundial.

Cada una de las 36 selecciones dispuestas en esa Liga europea tendrá 6 partidos de eliminatorias. Tras el final de dichos enfrentamientos, conoceremos tanto a los equipos clasificados rumbo al Mundial del centenario como a los que tendrán que pasar por un play-off. Naciones de la talla de España y Portugal, producto de ser sede del torneo, no serán parte de este sistema que se estrenará 24 meses antes.

La UEFA hará la primera gran prueba con la Eurocopa del año 2028. Una que será disputada en el Reino Unido y donde Inglaterra tendrá la mayoría de los partidos. El máximo ente del fútbol europeo entendería que el nuevo formato de la Champions es un éxito tanto a nivel televisivo como en cuanto a incentivar la competitividad de los clasificados. Se llevará al apartado de selecciones de cara al verano del año 2028.

El nuevo formato de la Champions llegará a las Eliminatorias Europeas: TW

La revolución de la Champions League llega a los formatos de clasificación a las Eurocopas y Copas del Mundo. Ya que Europa cuenta con muchas más selecciones que otros territorios que, como Sudamérica, apenas pueden tocar su sistema de clasificatorias. De cara a la edición del centenario habrá una nueva hoja de ruta para llegar desde el viejo continente al verano del año 2030.

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Las fechas del Mundial 2030

Todavía se espera por confirmaciones oficiales, pero todo apunta de momento a que el 8 de junio del año 2030 serán los primeros compromisos de la Copa del Mundo del centenario. Ocurrirán en territorio sudamericano y para homenajear el legado de países como Uruguay, Paraguay o Argentina. Tras ello, el día 14 llegarán los primeros compromisos en España, Portugal y Marruecos con sus respectivas ceremonias de apertura.

La final está dispuesta hasta la fecha para el próximo 21 de julio del año 2030. Será la segunda edición de la Copa del Mundo que contará con 48 selecciones clasificadas. Se descarta de momento cualquier opción de que el torneo se amplíe incluso a 64 participantes. Selecciones como Uruguay, Argentina y Paraguay harían parte de las eliminatorias sudamericanas estando ya clasificadas. Todo terminará de confirmarse a finales de este 2026 e inicios del 2027.

Datos claves

La UEFA cambiará el formato de las Eliminatorias Europeas al modelo de la Champions League .

cambiará el formato de las al modelo de la . Las Eliminatorias contarán con 36 selecciones compitiendo en un sistema de liga con sorteo suizo .

contarán con compitiendo en un sistema de . El Mundial 2030 iniciará el 8 de junio en Sudamérica y finalizará el 21 de julio.