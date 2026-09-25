La Nations League ya se ha jugado más veces que la Copa América en los últimos 10 años

Las críticas a la Copa América han estado presentes como nunca en los últimos 10 años. La comparación con la Nations League muestra otra realidad.

Durante los últimos años hemos leído en incontables ocasiones que la Copa América se ha jugado demasiado. Ha habido incluso quienes han puesto en tela de juicio a la CONMEBOL por ello, rozando incluso el hecho de decir que tantas ediciones en los últimos años obedecían al deseo de ver campeón a diferentes futbolistas. En Europa el escenario con la Nations League incluso supera a lo visto con el mayor torneo de selecciones de nuestro continente.

Desde 2016 se han disputado un total de cuatro Copas América. Todo ello si incluimos la edición del Centenario que terminaría ganando Chile frente a Argentina. Mientras el torneo continental de Sudamérica recibe críticas por la cantidad de veces que se ha disputado a lo largo del último tiempo, la Nations League en Europa le supera en cantidad de trofeos repartidos.

El segundo torneo de selecciones más importante de Europa llegó para cambiar el calendario. Un torneo que la propia UEFA creo mientras critica a el calendario de los partidos internacionales. Uno que ha valido para que los futbolistas se planteen pidiendo que se descongestione la cantidad de encuentros que deben disputar anualmente. De momento esto no se ha traducido en veranos más tranquilos para los futbolistas del otro lado del Atlántico. 2018-19, 2020-21, 2022-23, 2024-25 y 2026-2027 son las ediciones disputadas hasta la fecha.

Ya hemos visto más Nations League que Copas América en los últimos 10 años. Las críticas no han llegado para el Viejo Continente mientras en ocasiones a la CONMEBOL se le señaló por ello. Los motivos detrás de esta decisión del máximo ente del fútbol europeo pasan por mejorar los ingresos alrededor de los partidos de selecciones y evitar que los parones FIFA supongan una desconexión total del espectador. Hasta aquí todo entendible, pero no va de la mano con descongestionar un calendario que no da abasto.

La Copa América se ha jugado menos que la Nations League desde 2016: GETTY

Portugal es el máximo ganador en la historia del segundo torneo de selecciones más fuerte de Europa. También hemos visto como campeones de estas ediciones a selecciones de la talla de España o Francia. El año que viene, además, veremos la primera edición con un partido de cuartos de final antes de la llegada de la Final Four que ya es mítica en el certamen. La Nations League se ha jugado más veces en los últimos 10 años que un torneo que tiene un centenario de historia.

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