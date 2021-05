VER EN VIVO Atlanta Hawks vs. New York Knicks por el Juego 3 de NBA Play-Off: Horario, canal de TV y streaming

Sigue la jornada de los cuartos de final o primera ronda de instancias finales en el básquet norteamericano. Atlanta Hawks recibirá a New York Knicks HOY viernes 28 de mayo en el Madison Square Garden por el tercer partido de los NBA Play-Off. El partido será transmitido EN VIVO por ESPN 2 para Latinoamérica y ESPN hacia Estados Unidos, pero se podrá ver EN DIRECTO ONLINE a través de NBA League Pass.

Foto: Twitter oficial de la NBA.

Se viene el tercer duelo de una serie que por el momento se encuentra igualda luego de que los New York, liderados por Tom Thibodeau, se impusieran por 101-92. Sabiendo que ahora tendrán dos cotejos como visitante, los Knicks buscarán seguir haciendo valer su condición de revelación ante un Atlanta que, comandados por Nate McMillan, no quieren fallar en los duelos que van a tener en su casa. Cabe resaltar que los Hawks no se meten en instancias de PlayOff desde el año 2017.

Probables alineaciones:

Si bien todavía no se ha confirmado, los Hawks saldrían a la cancha con Trae Young, Bogdan Bogdanovic, De'Andre Hunter, John Collins y Clint Capela.

Por su parte, el quinteto inicial de los Knicks estaría conformado por Elfid Payton, Reggie Bullock, R.J. Barrett, Julius Randle y N. Noel (en duda). Además, el argentino Luca Vildoza ya esta habilitado para jugar y podría hacer su debut en la NBA.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Atlanta Hawks vs. New York Knicks?

El partido de Atlanta Hawks vs. New York Knicks por la NBA será HOY viernes 28 de mayo en el State Farm Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 01:30 horas (jueves)

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN

Streaming: NBA League Pass.

