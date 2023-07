Los primeros días de la agencia libre de la NBA 2023-24 no dieron respiro, y si los aficionados del mejor baloncesto del mundo se descuidaban… ¡Boom! Sucedía una bomba como la del jugador que sacudió a toda liga luego de asegurar US$80 millones tras decirle viejo al mismísimo LeBron James.

¿Cómo? Bolavip te cuenta los detalles. Los Angeles Lakers jugó contra Memphis Grizzlies en la primera ronda de los NBA Playoffs 2023 y en una muestra de llevar el trask talk (charla basura) a otro nivel, un compañero de Ja Morant se animó a decirle viejo a LeBron.

“No me importa. Él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40 (puntos)”, dijo el protagonista de esta historia sobre LeBron James el 19 de abril de 2023. La respuesta de los Lakers fue eliminar a Grizzlies en seis juegos.

Aseguró US$80 millones tras decirle viejo a LeBron: El jugador que sacude a la NBA

Luego de las mil y una polémicas de Dillon Brooks en la NBA, Memphis Grizzlies decidió que no regresara al equipo para la temporada 2023-24. De inmediato se instaló la narrativa que pocos equipos irían por el polémico jugador que llamó viejo a LeBron James, pero ya tiene un nuevo equipo, y sacudió a la liga con el dinero que ganará.

De acuerdo a la información publicada por Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, Dillon Brooks llegó a un acuerdo con Houston Rockets por cuatro años a cambio de $80 millones de dólares garantizados. El alero se une a Fred VanVleet como los refuerzos estelares de los Rockets para la temporada 2023-24, y de paso, sacudió a toda la NBA con su contrato millonario. Todo esto lo hizo después de señalar a LeBron como viejo.