Pidió salir de Philadelphia 76ers vía intercambio hace meses, y desde allí, todo había marchado normal hasta estos últimos días, pues se dio a conocer que el equipo había finalizado cualquier tipo de negociación sobre James Harden, y por ende, no quedaría más remedio para él que iniciar la temporada con la organización.

Poco después se reveló que “La Barba” no estaba dispuesto a sumarse al campo de entrenamiento, y allí, en medio de un poco de polémica, la cosa no parecía tan grave, hasta hace poco. Resulta que Harden conversó con los medios, rodeado de cámaras y ante un montó de gente, revelando sus motivos para no querer seguir formando parte de Philadelphia 76ers.

Sin pelos en la lengua, James Harden llamó mentiroso a Daryl Morey, presidente de operaciones de Philadelphia 76ers, con quien también compartió pasado en Houston Rockets, dejándolo expuesto ante la opinión pública mientras todos se preguntan cuál será la postura del ejecutivo del quinteto de Pensilvania, ¿se defenderá de dichas acusaciones?

James Harden baila en China

Mientras la tensión expplota en las oficinas de los Sixers, James Harden se muestra contento en estos momentos, a pesar de no saber qué le depara el futuro de cara a la próxima temporada de la NBA. “La Barba” ha sido vista bailando en China, sonriente y tranquilo, en medio de esta polémica que ha terminado por acabar con su paciencia.

Así, Harden espera que se resuelva todo, argumentando que no planea ser parte de una organización en donde esté Morey. De esta manera, solo toca dejar pasar los días para saber si será intercambiado, preferiblemente a Los Angeles Clippers según su deseo, o por el contrario, tendrá que jugar en contra de su voluntad junto a Joel Embiid y compañía.