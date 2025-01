Se acabó la espera y empezará a moverse la pelota a nivel sudamericano. Después de varios meses donde la espera era una complicación absoluta para el hincha. La Selección Peruana ya sabe cuándo, cómo, y contra quiénes jugará en las Eliminatorias. Esto es solo la definición de algo que se venía hablando. Pero faltaba el sello oficial de la CONMEBOL, para poder entender a grandes rasgos, lo que pasará con el equipo de todos. Que todavía no tiene director técnico, tras el despido de Jorge Fossati. Pero el tiempo apremia, y no pueden esperar mucho más.

¿Cuándo estará jugando la Selección Peruana?

Mediante un mensaje oficial, la Selección Peruana en sus redes sociales principales dio pie a la información que vamos a presentar ahora mismo. La cual tiene que ver con una confirmación que antes era especulación. Pero ahora es un hecho, que le servirá a los hinchas, para planificar esos días con mucha paciencia: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL dio a conocer la programación de los partidos correspondientes a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Así es como la Federación Peruana de Fútbol notificó que tanto el duelo como local, y el visitante que le toca por Eliminatorias Sudamericanas, tiene ya una confirmación en todos los sentidos de la palabra: “En la jornada 13, La Bicolor recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima, el jueves 20 de marzo a las 20:30 horas. En la fecha 14, la selección peruana visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, el martes 25 de marzo a las 20:00 horas (19:00 horas de Perú)”.

Selección Peruana confirmó partidos. (Foto: FPF).

Fixture de las Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026:

► MARZO 2025

Fecha 13

Uruguay – Argentina

Perú – Bolivia

Brasil – Colombia

Paraguay – Chile

Ecuador – Venezuela

Fecha 14

Colombia – Paraguay

Venezuela – Perú

Bolivia – Uruguay

Argentina – Brasil

Chile – Ecuador

► JUNIO 2025

Fecha 15

Colombia – Perú

Venezuela – Bolivia

Paraguay – Uruguay

Chile – Argentina

Ecuador – Brasil

Fecha 16

Uruguay – Venezuela

Perú – Ecuador

Brasil – Paraguay

Bolivia – Chile

Argentina – Colombia

► SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay – Perú

Colombia – Bolivia

Brasil – Chile

Paraguay – Ecuador

Argentina – Venezuela

Fecha 18

Perú – Paraguay

Venezuela – Colombia

Bolivia – Brasil

Chile – Uruguay

Ecuador – Argentina

¿Cuáles son los canales que transmitirán los partidos de la Selección Peruana?

Movistar Deportes (señal 3/703 de Movistar TV), América TV (señal 4/704 de Movistar TV, 194/1194 de DirecTV y 4/504 de Claro TV) y ATV (señal 9/709 de Movistar TV, 199/1199 de DirecTV y 9/509 de Claro TV).

¿Qué partidos le faltan a Perú por las Eliminatorias?

Perú vs. Bolivia por la fecha 13

Venezuela vs. Perú por la fecha 14

Colombia vs. Perú por la fecha 15

Perú vs. Ecuador por la fecha 16

Uruguay vs. Perú por la fecha 17

Perú vs. Paraguay por la fecha 18