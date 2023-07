Más allá de la acción deportiva, grandes jugadas y batallas por el campeonato, la NBA es una liga llena de traspasos y movimientos constantes de jugadores en busca de oportunidades y situaciones que se ajusten mejor a sus objetivos y deseos. En ese sentido, el reciente deseo de James Harden de abandonar Philadelphia 76ers y unirse a Los Angeles Clippers podría tener repercusiones costosas para él.

Según informes de Zach Lowe, de ESPN, los Clippers no están particularmente interesados en adquirir a Harden en este momento. Esto plantea un desafío para el jugador, ya que su deseo de unirse a un equipo específico puede verse obstaculizado si ese quinteto no está dispuesto a hacer un movimiento por él. Así, el camiseta 13, que ha dejado claro su interés, podría enfrentar dificultades para concretar su intercambio.

En este escenario, 76ers podría verse obligados a explorar otras opciones para encontrar un destino para Harden. Cabe destacar que no tiene una cláusula de no intercambio en su contrato, lo que brinda cierta libertad a la organización de Pensilvania para terminar enviándolo a un sitio que no era su primera y única opción.

Problemas para James Harden

Se menciona a New York Knicks como un posible candidato interesado en adquirir a Harden, quienes han mostrado una mejora significativa en los últimos años y están ansiosos por agregar una estrella de calibre All-Star a su plantilla. Sin embargo, si 76ers deciden enviar a “La Barba” allí, esto podría no ser exactamente lo que tenía en mente cuando expresó su deseo de ir a los Clippers.

Además, hay consideraciones adicionales que Harden debe tener en cuenta. Al forzar su salida mostrando preferencia por un equipo específico, podría afectar su imagen y reputación en la liga, más de lo que ya está debido a que va rumbo a un tercer intercambio en menos de tres temporadas.