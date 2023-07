El 5 de octubre de 2022 se acabó la historia de aquel equipo de Golden State Warriors que ganó el título de la NBA 2021-22. Un golpe de Draymond Green a la cara de Jordan Poole hizo que se rompiera el vestuario liderado por Stephen Curry, y ya con el escolta fuera de los Dubs, la estrellla de los Warriors recibió una fuerte amenaza por parte del padre de Poole.

Volvió la tensión al conflicto Green contra Poole. Luego de que los Warriors salieran de Poole en un polémico intercambio por Chris Paul, Green decidió volver hablar sobre la pelea contra el excompañero de Curry durante un entrenamiento de pretemporada y lo que le dijo al también jugador de la NBA Patrick Beverley no le gustó nada al papá de Jordan.

“No solo golpeo a la gente. El diálogo, por supuesto, sucede con el tiempo. Por lo general, algo no lo provoca, tan rápido en ese grado. Este es un equipo. No hay nadie en mi equipo que me desencadene en un instante. El diálogo, por supuesto, sucede con el tiempo”, afirmó Draymond Green en el Pat Bev Podcast y la amenaza del padre de Jordan Poole iba a llegar en 3, 2, 1…

“Estoy de pie en esto, eso es algo de mierda… JP era su chico y me evitó todo el año pasado. Él es tan suave como una perra y estoy parado en esto y no se disculpó conmigo ni con mi esposa. Entonces él es cojo y él y yo podemos encontrarnos en cualquier momento que quiera“, publicó Anthony Poole, el papá de Jordan, para amenazar a Green con un encuentro que, por sus palabras, no sería nada amistoso.

Green le responde a la amenaza que recibió del padre de Poole por el escándalo en Warriors

La amenaza del padre de Jordan Poole llegó a Draymond Green y la respuesta fue contundente: “Eso es tan lindo… Es imposible evitarte en una arena (estadio) por un año, campeón. Saco a mi familia de esa sala familiar en cada juego. Y deja de usar esas palabras, por lo general no van bien entre los hombres”. El escándalo de Golden State Warriors de la temporada NBA 2021-22 sigue dando de qué hablar.