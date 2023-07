LeBron James puso a sonar las alarmas a un volumen muy alto en Los Angeles Lakers luego de manifestar que se sentía tan frustrado tras ser barrido 0 a 4 en las Finales de la Conferencia Oeste que tenía mucho que pensar sobre su futuro en la NBA. El representante de ‘El Rey’ aclaró todo.

No fue una temporada fácil para LeBron. Los jugadores de Lakers tuvieron que remontar una campaña en la que iniciaron con dos victorias y 10 derrotas, jugaron el Torneo Play-In para poder clasificar a los Playoffs y estuvieron a tan solo cuatro victorias de llegar a las Finales NBA. Las lesiones volvieron a sacar de competencia a James.

Una lesión en el tendón del pie derecho sacó a LeBron James de las canchas por un mes en la temporada 2022-23. No tener lesiones será un factor clave para que se cumpla lo que el representante de ‘El Rey’ dijo sobre cuánto tiempo le queda en la NBA.

Rich Paul explicó en la emisora SiriusXM NBA Radio lo que pensó LeBron luego de especular con el retiro. “Viste cómo terminó la temporada, y él hizo el comentario (sobre) tener mucho en qué pensar. Y luego, dos semanas después, me envía un mensaje de texto porque está motivado para volver a salir. Esa es la montaña rusa que atraviesa alguien que llegó a esta liga con unas expectativas altas que las supero”, sostuvo el representante de James.

El representante de LeBron James revela cuánto tiempo le queda en la NBA

Mientras que a LeBron James le quedan dos años de contrato con Los Angeles Lakers si hace uso de la opción jugador por US$51.4 millones para la temporada 2024-25, Rich Paul respondió si cree que ‘El Rey’ puede jugar hasta los 44 o 45 años. El tiempo que le queda a Bron en la NBA va a depender de cuando se acabe el entusiasmo y amor por jugar.

“¿Eso se sería unos cuatro o cinco años más? Sabes, es un tipo del que no voy a decir que no a eso. Es importante entender lo que lo motiva (…) Mientras que él siga entusiasmado por jugar el juego en adición a estar saludable, absolutamente. El literalmente puede jugar mientras que él quiera. En este momento no juega por las finanzas, juega porque ama el juego”, respondió el representante de LeBron sobre si lo ve jugando hasta los 44 o 45 años.