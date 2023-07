El calendario marcó que era el día para votar si la NBA aprobaba dos cambios de reglas para mejorar aún más la dinámica y justicia del juego. Ya se conocieron los resultados y para todos aquellos jugadores como LeBron James y compañía que simulen faltas habrá una sanción.

¡Oh, oh! Y no se nombra a LeBron por casualidad. Durante la serie Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors por las semifinales de los NBA Playoffs 2023, el entrenador Steve Kerr acusó a James y compañía de simular faltas. Esto se verá cada menos con la decisión que tomó la liga.

Mientras que Kerr sostuvo que “tuvimos tres o cuatro pantallas ilegales sancionadas. Eso fue decepcionante. (Los Lakers) tuvieron algunas simulaciones y fueron recompensados“, LeBron James le respondió al decir que ningún equipo en el que haya jugado intentó engañar a los árbitros para que sancionen faltas que no son.

A la hora de dar a conocer la noticia del cambio de reglas en la NBA para la temporada 2023-24, portales como The Score (El Marcador) dicieron usar a LeBron como portada. ¿Casualidad o causalidad? Por ahora, a los detalles de los nuevos cambios en el mejor baloncesto del mundo.

Oficial: NBA aprobó el cambio de reglas que sancionará a los jugadores que simulan

Según informó la cuenta oficial de prensa de la NBA, la junta de propietarios de la liga aprobó dos nuevos cambios de reglas para la temporada 2023-24. Se sancionará a los jugadores que simulen con una falta técnica no antideportiva y un tiro libre para el rival. Además, los entrenadores tendrán un desafío adicional para revisar un cobro con el que no estén de acuerdo siempre y cuando el primer desafío que utilicen haya sido exitoso.