Golden State Warriors está pasando por un momento en el que muy pocas cosas le salen bien. Llegaron a seis derrotas consecutivas luego de un partido contra Oklahoma City Thunder en el que estuvieron a 1.6 segundos de la victoria y en el que Steve Kerr instaló una polémica por una regla de la NBA. ¿Hora de un cambio?

La NBA ya le respondió al entrenador de los Warriors. ¡A la polémica! Después de tener una ventaja de 18 puntos, el equipo liderado por Stephen Curry jugó el último minuto con 26 segundos del partido tras la jugada que generó la controversia y empató el marcador a 114 puntos. Shai Gilgeous-Alexander, el otro protagonista.

El equipo de San Francisco tenía la ventaja de dos puntos cuando Gilgeous-Alexander penetró rumbo al aro, Andrew Wiggins le tapó el balón, pero sonaron los silbatos de los árbitros. ¿Qué pasó? Fue la pregunta del millón de dólares. Por un aparente contacto ilegal, la estrella de Oklahoma City Tunder fue la línea de tiros libres y empató el marcador de manera parcial.

Steve Kerr decidió desafiar aquel cobro en contra de Wiggins y Golden State Warriors por la falta a Shai Gilgeous-Alexander, pero los árbitros mantuvieron la decisión tras revisar la jugada. Ahí no iba a parar el reclamo del entrenador de los Dubs, y tras la derrota por 123 a 130 puntos en tiempo extra, insinuó que la NBA debería cambiar una regla. ¡Oh, oh!

“Me decepcionó que no consiguiéramos el desafío. Pensé, por la repetición, que parecía como si Wiggs estuviera en posición, subió y lo deslizó hacia abajo, pero no lo golpeó. Pero dijeron que era un bloqueo, que la NBA tiene esa ‘posición de guardia legal’ de la que hablan, y somos la única liga en el mundo donde, si deslizas los pies y te mueves un poco y el tipo choca contra ti, sancionamos una falta de bloqueo porque es una posición de defensa legal. Así que me decepcionó esa jugada, pero así son las cosas”, dijo Kerr en la conferencia de prensa del 18 de noviembre y la respuesta de la liga estaba por llegar.

La NBA le responde a Kerr por pedir un cambio de reglas tras la derrota de Warriors

Ante la polémica que instaló Steve Kerr sobre cambiar aquella regla en la NBA que sanciona falta cuando el jugador se mueve un poco para estar en una posición de defensa legal, la liga le respondió al entrenador de Golden State Warriors con el informe de los últimos dos minutos del juego contra Oklahoma City Thunder. “La repetición de la revisión de la falta sancionada a Wiggins (GSW) tras una impugnación del entrenador se consideró infructuosa. Wiggins se está moviendo hacia Gilgeous-Alexander (OKC) cuando ocurre un contacto ilegal, que es antes de que haga contacto con el balón”, publicó la liga en su página oficial.

Lo que piensa Stephen Curry de la crisis de los Warriors en la NBA 2023-24

Hasta el partido contra Houston Rockets del lunes 20 de noviembre a las 22:00 ET, Golden State Warriors suma seis derrotas consecutivas en la temporada NBA 2023-24. ¿Qué piensa Stephen Curry de esto? “En una racha de derrotas como esta, sin duda hay urgencia. Cada vez que tienes tantas seguidas, es un problema que tienes que solucionar, y no quieres desarrollar una mentalidad perdedora en ningún momento de la temporada. Eso es un mal olor en el vestuario que realmente no quieres tener allí”, dijo ‘El Chef’ en conferencia de prensa.