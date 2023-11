El In-Season Tournament (Torneo) de la NBA puso primera marcha y en un auténtico partidazo Golden State Warriors estuvo a punto de irse a tiempo extra contra Oklahoma City Thunder de no ser por el polémico tiro ganador de Stephen Curry que tuvo a Draymond Green involucrado. La liga rompió el silencio al respecto.

Con un ritmo vertiginoso, los Warriors llegaron a tener una ventaja de nueve puntos y todo parecía estar encaminado a una nueva victoria en condición de visitante. Sin embargo, apareció un nivel superlativo de Josh Giddey con 14 puntos en el último cuarto.

Llegó la hora del clutch, y a falta de de 16 segundos en el juego, el marcador estaba empatado a 139 puntos. Posesión para Golden State Warriors y la pelota no podía ir a otro jugador que no fuera Stephen Curry. La estrella de los Dubs quedó aislada casi desde el logo de la cancha contra Luguentz Dort y lo más polémico estaba a punto de suceder.

El espacio estaba dado y luego de hacer rebotar el balón un par de veces, Curry corrió rumbo al aro, y tras una flotadora con la mano derecha que superó los 2.16 metros saltando de Chet Holmgreen, la pelota empezó a moverse por el aro. ¿Entra o no entra? Draymond Green estaba ansioso por conocer la respuesta y en un intento por meter la pelota tocó el aro. ¡Oh, oh!

Desde Draymond Green hasta el mismo Stephen Curry empezaron a dudar que el tiro ganador de partido fuera bueno porque los árbitros, inicialmente, cobraron interferencia ofensiva y luego se tardaron un buen tiempo revisando la jugada. El suspenso empezó a bajar por las tribunas del estadio Paycom Center. Decisión revocada, cesta de ‘El Chef’ y victoria de Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder por 141 a 139 puntos. La polémica apenas iba a iniciar y la NBA se pronunció al respecto.

NBA rompe el silencio sobre el polémico tiro ganador de Curry en Warriors vs. Thunder

A pesar que la acción de Draymond Green tocando el aro antes de que el balón entrara tenía todo para ser cobrado como interferencia ofensiva, la NBA habló fuerte y claro por medio del reporte de los dos últimos minutos de juego sobre el tiro ganador de Stephen Curry: “Luego de comunicarse con el Centro de Repetición, se revoca el fallo sobre la cancha de interferencia ofensiva de básquetbol. Hay evidencia clara y concluyente de que Green (GSW) no toca la pelota y, aunque Green hace contacto con el aro, tocar el aro, estando solo, no viola la regla“.

La regla de la NBA que salvó a Curry y Green en el primer juego del NBA In-Season Tournament

Luego de afirmar que estuvo bien no cobrar como no valido el tiro ganador de Stephen Curry, la NBA explicó la regla que salvó a Draymond Green: “Para que el contacto con el aro constituya una interferencia ofensiva de básquetbol cuando el balón no está en la red, debe: (a) ocurrir mientras el balón está sentado o rodando sobre el aro y usando el aro como su base inferior, (b) causar que la pelota rebote de forma antinatural, o (c) descentrar el aro. Ninguna de esas condiciones se cumplió en esta jugada, por lo que no hubo interferencia en la canasta“.

¿Qué es el NBA In-Season Tournament?

La NBA decidió crear el In-Season Tournament (Torneo en medio de la temporada) en el que dividió a los 30 equipos en seis grupos de 5 franquicias cada uno. Cada equipo jugará cuatro partidos y clasificaran los primeros de cada grupo. A estos clasificados se sumaran dos comodines que serán el equipo de cada conferencia (Oeste y Este) con el mejor récord en juegos de temporada regular que terminó segundo en su grupo. Con 8 equipos en la siguiente ronda inician los cuartos de final del torneo que serán a un partido de eliminación directa hasta llegar a conocer al campeón. Todos estos partidos se tienen en cuenta para la campaña regular.