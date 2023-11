La NBA estuvo a punto de vivir una pelea sin precedentes en las duelas del mejor baloncesto del mundo. Golden State Warriors vio como Draymond Green y Klay Thompson fueron expulsados en menos de dos minutos del juego contra Minnesota Timberwolves del 14 de noviembre de 2023. ¿Qué hubiera hecho Shaquille O’Neal en esta situación? Bolavip lo cuenta.

¡A los hechos como tal! Todo empezó cuando Thompson y Jaden McDaniels se agarraron de las camisetas, y en su afán por detener la situación, Rudy Gobert apareció, sujetó del cuello al compañero estelar de Stephen Curry y generó una reacción en Green que O’Neal salió a respaldar de manera pública.

Draymond Green llegó a la posición de Gobert y para hacerlo que soltara a Klay Thompson lo sujetó del cuello con todo el brazo derecho. La imagen recorrió el mundo del deporte y la NBA no dudó en imponerle una dura sanción a la estrella de Golden State Warriors debido a que tomó “por el cuello de manera antideportiva y peligrosa” al pívot de Minnesota Timberwolves.

Luego de darse a conocer que la NBA sancionó a Green por cinco juegos, le quedan tres por cumplir y volvería contra Sacramento Kings el martes 28 de noviembre de 2023, Shaquille O’Neal reveló lo que hubiera hecho si estaba en la pelea de los Warriors que terminó con tres expulsados. Jaden McDaniels se sumó a Draymond y Klay Thompson.

O’Neal es considerado como uno de los hombres grandes más dominantes en la historia de la NBA con cuatro títulos y tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) en finales. A la hora de ejercer dominio en la pintura, el contacto físico era una constante del ‘Big-Diesel’, y varias de estas situaciones lo llevaron a tener 14 expulsiones en 19 temporadas. Entiende a la perfección lo que pasó con Draymond Green.

Lo que Shaquille O’Neal hubiera hecho en la pelea de Warriors con 3 expulsados

“Soy de la vieja escuela, así que siempre defiendes a tus muchachos. Tú y yoestamos haciendo la entrevista ahora mismo; si alguien viene a ponerte las manos encima, le daré una paliza porque eres mi chico. Pero hay gente que dice que estuvo mal, trato de no ser hipócrita. Yo hubiera hecho lo mismo. No me voy a sentar aquí y decir que estaba equivocado, que no debería haberlo hecho, probablemente no debería haberlo hecho, pero… ¿Qué haría Shaq? Shaq habría hecho lo mismo”, le dijo Shaquille O’Neal al portal Los Angeles Times sobre la expulsión de Draymond Green tras agarrarle el cuello a Rudy Gobert.

El duro mensaje de Steve Kerr para Draymond Green por la expulsión en Warriors vs. Timberwolves

En primera instancia, Steve Kerr defendió a Draymond Green diciendo que “si miras la repetición, Rudy tenía sus manos en el cuello de Klay. Por eso Draymond fue tras Rudy”. Sin embargo, después de darse a conocer la sanción de la NBA, el entrenador de Golden State Warriors le envió un duro mensaje al cuatro veces campeón de la NBA: “Draymond tiene que encontrar una manera de no cruzar la línea. No estoy hablando de una expulsión o una técnica. Estoy hablando de un acto de violencia física. Eso es imperdonable. Así que tenemos que hacer todo lo posible para darle la ayuda y la asistencia que necesita“.