La NBA ha sido testigo de innumerables rivalidades a lo largo de su historia. Sin embargo, uno de los duelos más duraderos es el que involucra a dos de las franquicias más exitosas de la liga: Los Angeles Lakers y Boston Celtics.

En la temporada 2023-2024, estos dos gigantes están a punto de protagonizar un enfrentamiento histórico, y la razón es simple: ambos están persiguiendo un objetivo que les permitiría afirmar su supremacía sobre los tabloncillos estadounidenses.

La rivalidad entre Lakers y Celtics se remonta a décadas atrás, alimentada de confrontaciones en Las finales de la NBA, dando lugar a algunos de los momentos más memorables en la historia del baloncesto. Desde Magic Johnson y Larry Bird en la década de los 80 hasta figuras recientes como Kobe Bryant, Paul Pierce y LeBron James.

El historial de campeonatos refleja la intensidad de esta rivalidad. Hasta la fecha, Celtics lidera con 17 campeonatos igualado en títuloc con Lakers. Ambos han tenido temporadas de gran éxito y momentos de sequía, pero el orgullo y la tradición de sus respectivas ciudades hacen que esta rivalidad sea feroz.

Gloria solitaria

En la temporada 2023-2024, tanto Lakers como Celtics tendrán otra oportunidad única para convertirse en el equipo con más campeonatos de la NBA en solitario. Antes estaba Boston solo, pero la corona conseguida por Los Angeles en la Búrbuja igualó todo. Ahora, ambos tienen la oportunidad de ganar su 18vo trofeo Larry o’Brien, pues más allá de la rivalidad tienen plantillas competitivas para hacerlo.

Así, Lakers, liderado por LeBron James, uno de los más icónicos de la era moderna. quiere otro anillo más y no parará hasta conseguirlo. Celtics, por su parte, cuentan con una plantilla talentosa encabezada por Jayson Tatum, quien está ansioso por llevar a su equipo de regreso a la gloria.

Final soñada

La perspectiva de que ambos puedan enfrentarse en Las finales de la NBA es llamativa, pues un duelo de esta magnitud captaría todos los reflectores debido a lo que están en juego, junto a la posibilidad de ver el quinto anillo de ‘Bron o el primero de Taytum.

Legado

Más allá del impacto en la estadística de campeonatos, esta batalla tiene un profundo significado para ambas franquicias. Ganar un campeonato implica la alegría de la victoria en ese momento, pero también contribuye a la rica tradición y legado de la franquicia.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).