De un momento a otro, las alarmas empezaron a sonar en Golden State Warriors. ¡Y cómo no! Uno de los periodistas que da las bombas en la NBA instaló la narrativa que Klay Thompson podría dejar a Stephen Curry y los Dubs en la agencia libre. El cuatro veces campeón ya reaccionó en Instagram.

Los Warriors le apostaron a la idea de intentar ganar cuanto antes otro campeonaro NBA. Por eso firmaron a Chris Paul y le apuestan a la continuidad del Big-3 de Curry, Thompson y Draymond Green. El siguiente contrato a renovar es el de Klay y ya hay problemas a la vista.

Klay Thompson, quien culminará su contrato con Golden State Warriors al finalizar la temporada 2023-24, podría enfrentar un decisivo momento en su carrera tras 10 años de éxitos con el equipo, incluyendo cuatro títulos y cinco participaciones como All-Star. ¿Qué tan probable es que deje a Stephen Curry en la agencia libre? Adrian Wojnarowski, de ESPN, lo respondió.

“Me dijeron que no ha habido absolutamente ningún progreso en la extensión de Klay Thompson en Golden State. Ambos todavía están separados por años y dinero, y existe una posibilidad muy real de que Klay Thompson entre en la agencia libre el próximo verano sin un acuerdo”, dijo Wojnarowski en el programa NBA Countdown (Cuenta Regresiva) de ESPN.

Con las alarmas encendidas por la diferencias que hay en la renovación de Klay Thompson con Golden State Warriors, la primera reacción del escolta fueron dos historias en Instagram publicadas el lunes 16 de octubre en las que dejó en claro qué tipo de jugador es. ¿Indirecta para los Dubs?

La reacción de Klay Thompson tras el rumor que dejaría a Warriors en agencia libre

La primera reacción de Klay Thompson tras el el rumor que dejaría a Stephen Curry y Golden State Warriors en la agencia libre fue publicar una foto suya con la canción de fondo ‘Me Against The World’ (Yo contra el mundo) y la frase “el tipo de energía que tengo durante toda la temporada”. Luego, el ‘Splash Brother’ (Hermano) publicó la portada de la revista Champion (Campeón) en la que su nombre aparecía con la frase ‘Corazón del Rey’.

Klay Thompson habló de su renovación con los Warriors

Anthony Slater, del portal The Athletic, le preguntó a Klay Thompson el 11 de octubre si las conversaciones sobre su renovación con los Warriors iba a ser una distracción en la temporada NBA 2023-24 y la estrella fue contundente: “No va a suceder. El hecho de que vaya a mi decimotercera temporada, solo eso, me da mucha tranquilidad. Por supuesto, he ganado dinero, he podido cuidar de mi familia, de mí mismo y de las personas que amo. Pero cuando comencé a jugar a este juego, nunca pensé que lo estaba haciendo porque iba a ser rico y famoso. Nunca lo hice”.