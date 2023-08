La temporada NBA 2023-24 empieza a calentar motores y en vísperas a lo que serán los partidos de la primera jornada se confirmó el regreso que esperaba todo Golden State Warriors. Ya se sabe cuándo será el duelo Kevin Durant vs. Stephen Curry en el estadio de los Dubs, el Chase Center, de San Francisco.

¡Oh, oh! La era de Durant en los Warriors dejó con ganas de más a los fanáticos del buen baloncesto de la NBA. KD se despidió de Curry y compañía tras tres temporadas en las que llegó en todas a las Finales y ganaron dos títulos. El tan esperado retorno ya tiene fecha.

Desde que Kevin Durant dejó a Golden State Warriors al final de la temporada 2018-19 nunca ha tenido la oportunidad de enfrentar a sus excompañeros con los fans de los Dubs como locales. Primero fue por la lesión en el tendón de Aquiles derecho de KD y luego por la pandemia del coronavirus.

Se confirmó el día del Kevin Durant vs. Stephen Curry en Golden State

Shams Charania, del portal The Athletic, filtró la primera jornada de la temporada NBA 2023-24 y publicó los dos partidos que se jugarán en el horario prime: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets y Phoenix Suns vs. Golden State Warriors. También se dio a conocer el día de estos juegos, y por ende, la fecha del duelo Kevin Durant vs. Stephen Curry en San Francisco.

Cuando el calendario marque que es martes 24 de octubre de 2023, se dará el regreso más esperado por todos los Warriors. Salvo que una lesión lo saque del juego, Durant jugará por primera vez contra Curry en frente de la afición de Golden State en el estadio Chase Center.