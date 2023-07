Era un secreto a voces, pero la duda seguía existiendo porque el principal protagonista de esta historia no se había pronunciado. Finalmente llegó el anuncio de LeBron James en el que le envió un mensaje a Los Angeles Lakers con un video de más de 500.000 reproducciones en Twitter: ¡No se retira de la NBA!

¿Y luego había pensado en retirarse? A los antecedentes. Los Lakers fueron barridos 0 a 4 por parte de Denver Nuggets en las Finales de la Conferfencia Oeste 2023 y LeBron se sintió tan frustado por no tener la oportunidad de ganar un quinto título NBA que le abrió la puerta al retiro.

“Tengo que pensarlo”, fue la respuesta de LeBron James a Dave McMenamin, periodista de ESPN, cuando el 23 de mayo de 2023 le preguntaron si pensaba no volver a jugar en la NBA y en Los Angeles Lakers. Rich Paul, el agente de ‘El Rey’, dio la gran pista sobre si habrá una temporada 21 y el mismo Bron lo confirmó.

Mensaje para Lakers: LeBron confirma que no se retira de la NBA con un video viral

LeBron James ganó el premio en los ESPYS 2023 a la mejor actuación para romper un récord luego de susperar los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar el 7 de febrero de 2023 y así convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. En su discurso, ‘El Rey‘ definió cuál va a ser su futuro con Los Angeles Lakers.

LeBron recibió el premio, tomó el micrófono y soltó la bomba que sacudió a todo el mundo de la NBA con más de 500.000 reporducciones en Twitter: “No me importa cuantos puntos más voy anotar o que puedo o que no puedo hacer en la cancha. La pregunta real para mí es: ¿Puedo jugar sin engañar este juego? El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy”. ¡James no se retira y regresa a los Lakers.