No es Jordan: LeBron James reveló el jugador con las mejores manos de toda la NBA

LeBron James reveló su elección para el jugador con las mejores manos en toda la NBA. No, no se trata de Michael Jordan, considerado por muchos como el GOAT de todos los tiempos, o él, quien de hecho acompaña al ex jugador de Chicago Bulls en las discusiones comunes sobre el mejor de todos los tiempos. Citando un tweet de @JohnnyHSD en una de sus historias de Instagram, el camiseta 23 de Los Angeles Lakers dio a conocer su opinión.

La afirmación de LeBron ha generado un gran revuelo en la comunidad del baloncesto y ha avivado el debate sobre las habilidades y talentos únicos de Kyrie Irving. Sí, para ‘Bron, el camiseta 11 de Dallas Mavericks se lleva los honores en este apartado. Aunque, enfatizó que su elección no tiene nada que ver con el ranking histórico del jugador, es innegable que reconocer a alguien como el mejor con las manos en la NBA resulta ser un elogio impresionante.

Kyrie Irving es conocido por su manejo del balón fenomenal y su habilidad para driblar en espacios reducidos. Su control le permite sortear defensas, cambiar rápidamente de dirección y ejecutar movimientos asombrosos en la cancha. Es capaz de llevar el esférico a través de múltiples defensores con facilidad para crear oportunidades.

Kyrie Irving: El mejor para LeBron

Elogiar a Irving como el jugador con las mejores manos de todos los tiempos es un reconocimiento a su dominio técnico y su capacidad para hacer jugadas destacadas en situaciones difíciles. A lo largo de su carrera, ha dejado boquiabiertos a los fanáticos con su habilidad para hacer malabarismos con el balón, realizar fintas desconcertantes y finalizar jugadas con precisión.

Además de su destreza, Kyrie también ha demostrado ser un jugador clave en momentos importantes. Ha sido fundamental en la conquista del campeonato de la NBA con Cleveland Cavaliers en 2016, donde su tiro crucial en el séptimo juego de Las Finales contra Golden State Warriors es recordado como uno de los momentos más icónicos de la liga.

Así, la elección de LeBron James es significativa, considerando su experiencia, legado y conocimiento del juego. Como uno de los mejores, ha competido contra y ha jugado junto a algunos de los talentos más destacados de la NBA. Su aprecio por las habilidades de Irving habla del respeto y la admiración mutua entre ambos jugadores.