Este 15 de septiembre, la NBA amanece con noticias interesantes sobre el mejor baloncesto del mundo de cara a una nueva temporada, donde LeBron James, Michael Jordan, Golden State Warriors, e incluso, Lionel Messi y Gerardo “Tata” Martino ocupan las primeras planas.

Tata Martino, Messi y LeBron

Tata Martino habló sobre cómo Messi se parece a LeBron James y otras estrellas destacadas que han brillado en sus respectivas disciplinas.

Ahí reveló unos cuantos detalles sobre el astros argentino y la figura de Los Angeles Lakers, uno de los más emblemáticos de la NBA y del deporte en general.

Jordan revela por qué no puede ser el GOAT de la NBA

Increíble pero cierto, luego de liderar por décadas el debate como el mejor jugador de la historia, el propio Michael Jordan ha revelado por qué no puede serlo.

Así, una entrevista épica del seis veces campeón de la liga con Chicago Bulls salió a relucir, donde lanza sus argumentos sobre por qué no puede ser el mejor de todos los tiempos que ha pasado por los tabloncillos norteamericanos.

Refuerzo de Golden State Warriors

Un compañero de Stephen Curry ha publicado por medio de su cuenta oficial en Instagram quién sería el nuevo refuerzo del quinteto de la Bahía, el cual figura con pasado en Los Angeles Lakers.

Así, ha quedado claro que la tropa dirigida por Steve Kerr no descansa en búsqueda de reforzar su plantilla para volver a ganar la NBA, de la mano de Stephen Curry y compañía.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).