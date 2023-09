No será una temporada más para Golden State Warriors. Al equipo liderado por Stephen Curry le dieron un golpe en el orgullo de campeón al ser eliminado por primera vez desde 2014 en Playoffs antes de llegar a las Finales. Por ese motivo, buscan competitividad para definir el roster de la temporada NBA 2023-24 y, al aparecer, un exjugador de Los Angeles Lakers pica en punta para llegar como refuerzo.

Todo parece indicar que los Warriors iniciarán el campamento de entrenamientos el lunes 2 de octubre con 13 jugadores con un contrato fijo y un basquetbolista con vínculo doble vía de los cuatro permitidos para la NBA 2023-24. Hay cinco cupos disponibles en el roster y el equipo de Golden State ya empezó a probar jugadores.

Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul, Andrew Wiggins, Draymond Green, Gary Payton II, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandin Podziemski, Cory Joseph, Dario Saric y Trayce Jackson-Davis, son los jugadores de Golden State Warriors con un contrato fijo para la temporada NBA 2023-24. Además, Lester Quiñones, de ascedencia dominicana, firmó un contrato doble vía y… ¿El nuevo refuerzo es un exjugador de Los Angeles Lakers?

Compañero de Curry publicó el jugador que sería el nuevo refuerzo de Warriors

Según Michael Scotto, reportero que cubre la NBA, Golden State Warriors sigue probando agentes libres en su entrenamientos para definir el roster definitivo de la temporada 2023-24. Kent Bazemore, Juan Toscano-Anderson, Dewayne Dedmon, Will Barton, Jaylen Nowell, Stanley Johnson y Derrick Favors, son los nombres en cuestión, pero uno de ellos estaría cada vez más cerca de regresar al equipo de San Francisco.

Luego de salir campeón con los Warriors en la NBA 2022, Toscano-Anderson firmó con Los Angeles Lakers, pero no rindió como compañero de LeBron James, y tras 30 juegos y un promedió por partido de 2.7 puntos fue intercambiado a Utah Jazz. Ahora, como agente libre, fue el protagonista de una historia en Instagram de Moses Moody en la que el compañero de Stephen Curry mostraba el vestidor del jugador de ascedencia mexicana en el vestuario de Golden State. ¿Será el próximo refuerzo de los Dubs?

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.