La NBA está a la vuelta de la esquina. Una nueva campaña está por comenzar, donde Los Angeles Lakers figura como serio candidato al título, por ello, las noticias más destacadas del día giran en torno al quinteto californiano liderado en cancha por LeBron James.

En ese sentido, hacemos un repaso por las noticias de la NBA más destacas, hoy viernes 20 de octubre, donde el cuatro veces campeón de la liga se lleva los reflectores junto a James Harden y una propuesta interesante para que ambos jueguen juntos. Además, Lakers oficializó su nuevo refuerzo.

LeBron junto a Harden

La NBA está llena de incertidumbre debido a la incógnita que envuelve el futuro de James Harden en la temporada 2023-24. ‘La Barba’ ha expresado su firme decisión de no vestir la camiseta de los Philadelphia 76ers, principalmente debido a la presencia de Daryl Morey como presidente de operaciones.

Esta situación ha provocado que los analistas planteen la posibilidad de un traspaso que podría llevarlo a compartir cancha con LeBron James en los Los Angeles Lakers.

Nuevo refuerzo de Lakers jugó con Curry

El comienzo de la temporada NBA 2023-24 se acerca rápidamente para los Los Angeles Lakers, y en menos de 48 horas, han dado a conocer dos incorporaciones significativas para LeBron James, Anthony Davis y su equipo.

La adición más reciente es un jugador que previamente se coronó campeón con los Golden State Warriors y compartió cancha con Stephen Curry.

El inicio de la NBA

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

El primer partido de Lakers

El primer partido de Warriors

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Golden State Warriors tiene su primer juego contra Phoenix Suns el martes 24 de octubre a las 22:00 ET. Stephen Curry, Klay Thompson y compañía tienen fecha de estreno.

Los anillos de Curry y LeBron

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.