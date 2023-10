Y cuando en el mundo de la NBA se pensaba que ya se había visto todo sobre la vida de Dennis Rodman, apareció una nueva historia que ni el mismísimo Michael Jordan se atrevió a vivirla. La leyenda de Chicago Bulls salió con Vladimir Putin en Rusia y lo contó todo, absolutamente todo.

Rodman jugó por 14 temporadas en el mundo de la NBA, ganó cinco títulos, fue siete veces el máximo reboteador de toda la liga y estuvo ocho veces en los mejores equipos defensivos. A todo esto, Dennis le agregó anécdotas con Kim Jong Un, la dueña de Los Angeles Lakers y Putin, entre otros personajes reconocidos.

Michael Jordan sabía de la personalidad de Dennis Rodman, así que, ante el permiso que Phil Jackson le dio como entrenador de Chicago Bulls para irse de vacaciones a Las Vegas, no dudó en irlo a buscar para que no abandonara al equipo en la temporada 1997-98. Sin embargo, MJ no se atrevió a tanto como a salir con Vladimir Putin en Rusia.

Luego de revelar el romance que tuvo con Jeanie Buss, la dueña de Los Angeles Lakers, Rodman le concedió una entrevista al canal de YouTube Vlad TV y contó los detalles sobre sus salidas con Putin. El exjugador de los Bulls se sorprendió por la cantidad de modelos con las que salía el presidente de Rusia.

“Fui con él (Vladimir Putin) durante dos semanas a Rusia. Él también fue genial conmigo. Cada vez que salimos es como, oh mierda, pero tenía entre 12 y 13 modelos con él. Cada día que salimos a comer, hay alguien que va a fiestas con modelos como estas, y estaban justo ahí con nosotros. Yo dije: ‘¡Guau! Hombre, ¿haces esto todos los días?’ ¡Fue una locura!”, reveló Dennis Rodman en una entrevista con Vlad TV el 23 de julio de 2023.

Dennis Rodman comparó a Kim Jong Un con Dios

En la misma entrevista en la que Dennis Rodman habló de Vladimir Putin, ‘El Gusano’ se animó a comparar a Kim Jong Un con Dios: “Nunca en mi vida había visto algo así. Muchas cosas me sorprendieron un poco. Pero eso justo ahí, cuando estaba en Corea del Norte y lo vi entrar, fue como, Jesús. Moisés y Dios entraron aquí y fueron bendecidos. Cuando se sentó, siguieron adelante. Siguieron aplaudiendo. Fueron como 20 minutos de esta mierd… Seguí mirándolo como, ‘¿Es tan poderoso?’ Y sí, hombre, durante todo el tiempo que estuve en Corea del Norte, él estuvo conmigo todo el tiempo. Fui a su casa, él acababa de tener un bebé recién nacido. Le di a su bebé una camiseta del 91. Y a su esposa”.

Lo que Michael Jordan le dijo a Rodman la última vez que se vieron en público

En el descanso de medio tiempo del Juego de Estrellas de la NBA 2022, Michael Jordan se encontró con Dennis Rodman en público y le dijo: “¿Qué pasa, chico?… Hombre, no me puedo quejar. ¿Cuándo vas a venir a pasar el rato conmigo? Vamos, hombre, ven a pasar el rato conmigo. Sabes que te extraño”.