Una nueva temporada de la NBA tiene a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors como grandes candidatos de cara al título debido a la profundidad de su plantilla, además de contar, cada uno, con una súper figura de alto calibre, es decir, Stephen Curry y LeBron James.

No cabe duda que ambos son los referentes de sus equipos, pero otros grandes jugadores como Anthony Davis o Klay Thompson complementan sus respectivas plantillas, por ello, figuran como candidatos para levantar el trofeo Larry O’Brien, y mucho más conociendo cuáles son las incorporaciones de cada uno para la NBA 2023-2024.

Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers ha tomado medidas significativas para reforzar su roster de cara a la temporada 2023-24. Gracias a una serie de notables incorporaciones, se encuentran preparados para afrontar cualquier desafío que surja en su camino hacia el campeonato.

Golden State Warriors

Golden State Warriors ha causado un terremoto en la NBA al llevar a cabo una arriesgada y controvertida jugada que podría alterar el rumbo de la temporada 2023-2024 en el mundo del baloncesto. El equipo de la Bahía ha dejado a todos boquiabiertos al sumar a sus filas a uno de los principales bases de la liga, Chris Paul, aunque no es el único refuerzo de la organización.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuál es el primer juego de Golden State Warriors en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Golden State Warriors tiene su primer juego contra Phoenix Suns el martes 24 de octubre a las 22:00 ET. Stephen Curry, Klay Thompson y compañía tienen fecha de estreno.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.