Golden State Warriors ha desencadenado una auténtica revolución en la NBA al hacer un movimiento audaz y polémico que puede cambiar la dinámica de la temporada 2023-2024 del mejor baloncesto del mundo, pues el quinteto de al Bahía sorprendió a propios y extraños tras incorporar a uno de los mejores bases de la liga, Chris Paul, teniendo al mejor: Stephen Curry.

CP3 es sinónimo de liderazgo, visión de juego y experiencia en la NBA. Durante su larga y exitosa carrera, ha demostrado ser uno de los mejores organizadores de juego, donde su forma de impactar en ambos lados de la cancha lo posicionan como una gran adición para Steve Kerr, aunque genera dudas sobre cómo encajará junto a Curry.

Sin embargo, Chris Paul no llega solo, dado que los Warriors también han sumado a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes en su plantilla. El primero de ellos hace de las suyas gracias a su tenacidad defensiva y administración del juego, listo para entregar profundidad como base y ayudar a solidificar la defensa.

Por otro lado, Saric destaca por ser un alero versátil con habilidades de tiro que serán más que interesantes para el esquema que planea armar el entrenador de Warriors, Kerr, campeón de la NBA y ex compañero de Michael Jordan en su momento.

Más movimientos de Warriors para Curry

Los movimientos de Golden State no se detienen ahí, dado que en el Draft, los Warriors eligieron a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis, dos jóvenes talentos que prometen agregar una dimensión fresca al equipo.

Podziemski es escolta con habilidades ofensivas destacadas, mientras que Jackson-Davis es ala-pívot con un gran potencial para el juego interior. Así, la adición de estos prospectos piensa más allá de la siguiente temporada y construye lo que puede ser el cimiento de una nueva generación en el quinteto de San Francisco.

Además, Lester Quiñones, Usman Garuba y Jerome Robinson se unirán al equipo bajo la modalidad de contrato de doble vía, es decir, tendrán la oportunidad de desarrollarse tanto en la NBA como en la G-League.

De esta manera y tras una actividad movida en la gerencia de los Warriors, el equipo puede ser firmemente considerado como contendiente en la NBA 2023-24, pues a ello se suman los siempre confiables Klay Thompson, Draymond Green y Jonathan Kuminga.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).