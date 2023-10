La NBA está por comenzar. Todas las miradas están puestas en los grandes equipos, entre ellos Los Angeles Lakers de LeBron James y Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía. Conoce las noticias más destacadas del mejor baloncesto del mundo, hoy sábado 7 de octubre de 2023.

LeBron no jugará ante Warriors

LeBron James le confirmó a la prensa por qué no jugará en Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors de pretemporada NBA. ¡Buenas noticias para Stephen Curry!

Compañero de Stephen Curry se retira: Leyenda NBA

Con una gran noticia, la NBA quiso sorprender a LeBron James y terminó confirmando el retiro de una estrella de Golden State Warriors y compañero de Stephen Curry.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.

¿Cuál es el primer juego de Golden State Warriors en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Golden State Warriors tiene su primer juego contra Phoenix Suns el martes 24 de octubre a las 22:00 ET. Stephen Curry, Klay Thompson y compañía tienen fecha de estreno.