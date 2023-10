Buenas noticias para Curry: LeBron James confirmó por qué no jugará en Lakers vs. Warriors

La pretemporada de la NBA 2023-24 puso primera marcha con la derrota de Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves en Abu Dabi por 111 a 99 puntos. Ahora, es el momento de que Los Angeles Lakers debute contra Golden State Warriors, y en vísperas al juego del sábado 7 de octubre, LeBron James le dio buenas noticias a Stephen Curry al confirmar por qué no jugará este partido.

Tan dura fue la derrota de los Warriors contra Lakers en las semifinales de los NBA Playoffs 2023 que Steve Kerr no dudó en bromear y decirle a Ausitn Reaves que “todavía no he superado lo que tú y todos ustedes nos hicieron en esta Postemporada”. Entre chiste y broma, Curry y compañía todavía tienen presente aquella caída en seis juegos.

¿Hora de la revancha? La NBA puso frente a frente a las dos caras de la era moderna de la liga en dos partidos de pretemporada para empezar a calentar motores de lo que será la campaña 2023-24. Sin embargo, LeBron James ya confirmó por qué no jugará el primer juego contra Stephen Curry en Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers.

LeBron James confirmó por qué no jugará en Lakers vs. Warriors

Luego de especular con el retiro de la NBA, LeBron James dijo en conferencia de prensa que “la mente controla todo. Creo que poder mantener mi mente fresca, así que permite que mi cuerpo siga eso. Luego podré seguir entrando al gimnasio y seguir preparándome para otra temporada. Sentí que tuve un verano fantástico”. Pero…

Así como lo ha hecho en las pasadas pretemporadas, LeBron manejará la carga de minutos y dijo que “seis partidos de pretemporada, así que espero poder llegar al menos a la mitad de ellos. Pero ya veremos. Creo que cada partido lo dictará. No jugaré el sábado”. Confirmado, ‘El Rey’ no estará en el juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers del sábado 7 de octubre a las 19:30 ET.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuándo debuta Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Los Angeles Lakers debuta contra Denver Nuggets el martes 24 de octubre a las 19:30 ET. LeBron James, Anthony Davis y compañía, tienen fecha de estreno.