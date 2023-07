El futuro de James Harden en Philadelphia 76ers ha estado envuelto en especulaciones y rumores en las últimas semanas. Según informes de ESPN, no ha cambiado de opinión y sigue decidido a abandonar el equipo. Esta postura firme ha generado un debate en la NBA, pues se trata de uno de los jugadores más talentosos y reconocidos en la liga, aunque sus actitudes previas en Houston Rockets, Brooklyn Nets y ahora el quinteto de Pensilvania no lo dejan bien parado sobre cómo afronta las situaciones que no resultan como espera.

Según fuentes de ESPN, “La Barba” ha dejado claro a las personas cercanas a él que no tiene la intención de retractarse de su deseo de abandonar a los 76ers. A pesar de todo lo que perdió el equipo para concretar su adquisición, su tiempo en el quinteto no ha cumplido con sus expectativas, y ahora busca un cambio de aires.

Aunque no se han revelado las razones exactas detrás de la postura de Harden, se especula que varios factores pueden estar influyendo en su deseo de irse. Uno de los posibles motivos es la falta de química y cohesión, a pesar de que a simple vista parece entenderse de gran manera con Joel Embiid, la máxima figura de la organización.

James Harden quiere ganar

La presión de ganar un campeonato también podría estar jugando un papel importante en la decisión de Harden. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores de la NBA, pero aún no ha logrado conquistar un título. Eso, aunado a que 76ers está en la misma posición, puede que no se aun factor cómodo para su carrera.

Así, el adiós de La Barba tendría un impacto significativo en Philadelphia, sobre todo a nivel monetario y de esfuerzo por todas las piezas entregadas a Brooklyn Nets para concretar su llegada, como Seth Curry y Ben Simmons. Sin embargo, también pueden aprovechar esta situación para reevaluar su estrategia y construir un equipo más equilibrado en torno a Embiid.

Finalmente, la salida de Harden podría abrir espacio salarial y la posibilidad de adquirir nuevos jugadores que complementen el estilo de juego del equipo.