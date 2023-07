De ser uno de los hombres grandes más dominantes en la historia de la NBA a revolucionar la afición del mejor baloncesto del mundo con cada publicación que hace en redes sociales. Shaquille O’Neal no se contuvo y estalló al ver a LeBron James como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en Los Angeles Lakers.

¡Oh, oh! Y la elección fue por parte de nadie más y nadie menos que Jeanie Buss, la hoy en día dueña de los Lakers. A los hechos. Se hizo viral la elección de la propietaria del equipo californiano y la primera leyenda que nombró fue a Kareem Abdul-Jabbar.

Con cinco títulos en Los Angeles Lakers, Abdul-Jabbar dejó una huella imborrable al ser considerado como ‘El Capitán’ más reconocido del equipo californiano. Luego, Buss eligió a Kobe Bryant y a su mentalidad Mamba que lo llevó a obtener cinco campeonatos. Hasta ahí no hubó polémica, pero apareció el nombre de LeBron James y Shaquille O’Neal no lo aguantó.

LeBron lleva cinco temporadas en los Lakers, y a pesar que ha ganado un título, Jeanie Buss lo eligió como una de las cinco figuras más importantes en la historia del equipo de Los Ángeles por encima de O’Neal. ¡Boom! El ‘Big-Diesel’ estalló en Instagram con una reacción que llegó a más de 500.000 ‘Me Gusta’.

O’Neal estalló al ver a LeBron como uno de los mejores Lakers de la historia

“Tienes que empezar con Kareem. Y Kobe. Y LeBron. Magic (Johnson) podría ser el número uno. No, Kareem. No sé. Es muy difícil. Él (Phil Jackson) cuenta como un Laker? Entonces Phil”, dijo Jeanie Buss en el podcast All The Smoke (Todo El Humo) del 22 de abril de 2021. Esta elección de los cinco personajes más importantes en la historia de Los Angeles Lakers llegó al Instagram de Shaquille O’Neal, quien al ver la elección estalló con un contundente “¿por qué”.