No alcanzaron a pasar más de 24 horas y Draymond Green fue visto en Francia con LeBron James luego de rechazar la primera opción para regresar a Golden State Warriors. La estrella de la NBA llegó a la agencia libre y de inmediato empezaron los rumores sobre la posibilidad de firmar con Los Angeles Lakers, pero… Hubo una persona que impidió esta contratación bomba.

Green dejó en claro que estaba dispuesto a dejar a los Warriors por un juego con tal de ver el momento en el que LeBron se convertía en el máximo anotador en la historia de la NBA. De no ser por Steve Kerr lo hubiera hecho y lo mismo pasó con el otro personaje de esta historia.

Los Angeles Lakers ya no tenía que asumir el salario de más de US$30 millones de Russell Westbrook en la temporada NBA 2023-24, por lo que hubiera tenido espacio en el tope salarial para ofrecerle un mejor contrato a Draymond Green que el vínculo que firmó con Golden State Wariors por cuatro años y US$100 millones. Por eso, no resulta descabellado pensar que el equipo californiano fue uno de los que estaba interesado en el compañero estelar de Stephen Curry.

Green estuvo en el podcast de Patrick Beverley y cuando hablaron del por qué se dio el regreso a los Warriors surgió el nombre de Rich Paul, el agente de LeBron James, como la persona que impidió que Draymond cambiara de equipo y se mantuviera leal a Golden State. Tuvo ofertas por una mayor cantidad de dinero. Una traición a ‘El Rey’ porque no le permitió jugar con uno de sus mejores amigos, pero a la vez fue una muestra del profesionalismo de Paul como agente deportivo.

Traición a LeBron: Draymond Green reveló quién impidió su llegada a los Lakers

“Creo que la mayoría de los agentes persiguen el dinero, persiguen la mayor cantidad de dinero que pueden obtener y lo que puedo apreciar acerca de Rich (Paul) es que incluso cuando esta negociación llegó a ese punto, su prioridad número uno era mantenerme allí (en Warriors). Me dejó muy claro que esa era su prioridad número uno (…) Tenía otras oportunidades que me habrían pagado más dinero, estoy hablando de $10 millones más al año. (…) Me dejó muy claro y evidente cuán importante es la lealtad, cuán importante es la situación en la que estás, y para mí, he estado allí toda mi carrera”, reveló Draymond Green en el Pat Bev Podcast.