VIDEO: Corrieron a Popovich pero no se dejó: 'He esperado mucho por esto, no he terminado'

La Ceremonia del Salón de la Fama de la NBA Clase 2023 estuvo cargada de emociones y momentos destacados. Varios de ellos fueron protagonizados por leyendas de San Antonio Spurs, como el entrenador Gregg Popovich, uno de los más queridos y respetados por todos.

A sus 74 años continúa al mando de la organización texana, donde sus múltiples campeonatos, récords y números como mandamás del banquillo de los Spurs lo llevaron a ser exaltado al sitial de honor donde figuran los inmortales del mejor baloncesto del mundo.

Justamente, este momento es soñado por muchos, y finalmente, a Popovich se le cumplió uno de sus deseos más esperados en la NBA, donde el discurso frente a la multitud figura como uno de los momentos más icónicos de la ceremonia, el cual, casi es interrumpido por accidente, aunque el veterano coach no se dejó.

“No me voy de aquí”

Frente a toda la gente presente, Pop soltó: “Una palabra para que sea rápido. Genial. ¿Eh? Una palabra, esa palabra es “listo”, para luego proceder a estrechar la mano de Manu Ginobili, Tim Duncan y Tony Parker, dando a entender al personal de la ceremonia que había terminado, pero no fue así, y allí, no pudieron ante Gregg.

“No he terminado. He estado esperando esto por mucho tiempo. No he terminado. No dije que no era el final. Solo dije que hay una palabra para describir por qué estoy aquí. Y eso es ‘está hecho’. Esos tipos (señalando a Manu, Duncan y Parker). Implican una palabra”, finalizó.