Las grandes ausencias que tendrán los NBA Playoffs 2021

Es verdad que ha comenzado la etapa más esperada por los fanáticos del básquetbol en todo el mundo, como son los Playoffs en la National Basketball Association (NBA), donde los 16 mejores equipos de la temporada 2020-2021 buscarán coronarse como el campeón.

Sin embargo, habrá varios equipos importantes y grandes figuras de la competición que, por diversos motivos, principalmente deportivos, no serán parte de esta Fiesta Grande, y en Bolavip repasamos las ausencias más destacadas que tendrá la postemporada.

Antes de ello, queremos realizar dos menciones honrosas. La primera de ellas, para el dominicano Karl-Anthony Towns, quien ha sido capaz de superar todas las barreras que le impuso la pandemia del Coronavirus, entre ellas la muerte de su madre, para ser la figura consular de Minnesota Timberwolves; y la otra para LaMelo Ball, el candidato a Novato del Año, quien quedó en el camino en el play-in clasificatorio con los Charlotte Hornets.

Las grandes ausencias de los NBA Playoffs 2021



Zion Williamson de New Orleans Pelicans (Getty)

En su segunda temporada fue el jugador más destacado de unos New Orleans Pelicans que no fueron capaces de lucirse sin su joven estrella. Promedió 27 puntos por partido, 7.2 rebotes y 3.7 asistencias, mas jugadores que le rodean, como Brandon Ingram, no han estado a la altura de lo que exhibe habitualmente en cancha el surgido en Duke.

Gregg Popovich y DeMar DeRozan en San Antonio Spurs (Getty)

Dentro de su prolífica carrera como entrenador en la NBA, quien comanda a San Antonio Spurs desde 1996, se ha quedado fuera de los Playoffs por segunda ocasión en su carrera y la segunda de manera consecutiva, pese a que esta temporada logró meterse en el play-in, no pudo superar a Memphis Grizzlies. Se le extraña en esta etapa.

Stephen Curry vs. Memphis Grizzlies (@Warriors)

Tras no haber estado presente durante la pasada temporada, este certamen tuvo rendimientos dignos de su mejor época como Jugador Más Valioso, tanto así que hoy es finalista para el premio MVP de este año. Llevó a unos Golden State Warriors con sangre joven a la última etapa previa a Playoffs, quedando a dos minutos de entrar. Se va de vacaciones con un promedio de 32 puntos por juego y 42 por ciento de acierto en triples.

