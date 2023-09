Noticias de NFL hoy: La lesión de Aaron Rodgers y los mejores memes por su debut en New York Jets

No era casualidad que el primer Monday Night Football (Fútbol de Lunes Por la Noche) de la temporada NFL 2023 tuviera a Aaron Rodgers como protagonista. Era el debut en New York Jets tras jugar 18 temporadas con Green Bay Packers, pero el quarterback no pudo terminar el partido, se lesionó, los memes dijeron presente y una estrella de la NBA le envió un mensaje.

Tomó la bandera de Estados Unidos y fue uno de los primeros en salir para el juego Jets vs. Buffalo Bills por la Semana 1 de la NFL 2023, pero tan solo en la cuarta jugada del partido, Rodgers sufrió una lesión que parece más grave de lo que se vio en primera instancia. La victoria del equipo de New York en tiempo extra terminó por tener un sabor agridulce.

La grave lesión de Aaron Rodgers en New York Jets vs. Buffalo Bills

A pesar de que los primeros rayos X salieron negativos sobre la lesión en el tobillo izquierdo de Aaron Rodgers, luego de la victoria de New York Jets contra Buffalo Bills por 22 a 16 puntos, el entrenador en jefe Robert Saleh piensa que la lesión del quarterback fue en el téndon de Aquiles y sostuvo que “la resonancia magnética confirmará lo que creemos que ya va a suceder. Pero no es bueno”.

La primera estrella NBA que reaccionó a la lesión de Aaron Rodgers

LeBron James es un fanático del fútbol americano de la NFL, pero no fue la primera estrella de la NBA que reaccionó a la lesión de Aaron Rodgers. Ese fue Kevin Durant, quien publicó en X (Twitter) que “estoy tan enfermo ahora mismo. Que te mejores pronto 8” haciendo referencia al número que lleva A-Rod en New York Jets.

Los mejores memes por la lesión de Aaron Rodgers en New York Jets y la NFL 2023