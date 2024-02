Era una de las palabras más esperadas, no por nada ganó siete títulos en el Super Bowl y recibirá un salario de $375 millones de dólares por diez años como comentarista de Fox Sports (Deportes). Tom Brady rompió el silencio y habló de la agresión de Travis Kelce al entrenador en jefe Andy Reid durante la victoria de Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs en el Súper Tazón 2024.

La primera mitad del Super Bowl LVIII fue un show de las defensas de San Francisco 49ers y los Chiefs. Tan solo se anotaron 13 puntos y la poca actividad que tuvo Kelce lo hizo explotar en contra de su entrenador en jefe. Aunque el video se hizo viral en un dos por tres porque el ala cerrada se acercó gritándole a Reid de tal forma que lo tocó y casi lo hace caer, Brady piensa que esta fue una situación normal.

Andy Reid estuvo a punto de caerse en el emparrillado del estadio Allegiant, de las Vegas, pero le restó importancia al cruce con Travis Kelce al decir que “él me mantiene joven. Probó esa cadera. Me tomó fuera de equilibrio, normalmente lo agarro un poco pero no tenía ningún pie debajo de mí”. Por fortuna para ellos, Kansas City Chiefs se llevó la victoria 25 a 22 puntos contra 49ers en el Super Bowl 2024.

Antes de que Tom Brady hiciera el análisis de la acción más polémica del Súper Tazón LVIII, Kelce no quiso hablar mucho sobre su agresión a Andy Reid y sostuvo en conferencia de prensa que “ah, ¿vieron eso? Lo mantendré entre nosotros a menos que mi micrófono esté encendido y se lo diga al mundo. Sólo le estaba diciendo lo mucho que lo amo”.

“Siempre hay pequeños problemas familiares. Por supuesto, no me importa verlo. Fui parte de muchas de esas cosas. Estás pensando, las emociones son tan altas. Definitivamente no estás centrado ni equilibrado. No estás en un estado meditativo. En ese momento, estás completamente decidido a ir tras ello y ganar, así que creo que muchas de las cosas que se dicen durante los juegos, la gente debería dejarlas volar“, empezó diciendo Brady en el podcast ‘Vamos’ sobre la acción entre Kelce y el entrenador Reid. Lo más picante del análisis de TB12 estaba por llegar.

Brady rompe el silencio y defiende a Kelce por la agresión al entrenador Reid

Bajo la premisa de entender hasta dónde pueden llegar las emociones en la gran final de la NFL, Tom Brady terminó de defender al compañero estelar de Patrick Mahomes diciendo que “de hecho, creo que el entrenador Reid lo manejó de manera increíble, como siempre lo hace. Simplemente dijo: ‘Estaba un poco desequilibrado y Travis es un gran competidor’. Y eso me encanta porque habla de su capacidad de liderazgo. Algunos entrenadores se ponían tan sensibles y todo eso: ‘Me avergonzaste por haber hecho eso’. Eres un competidor, eres un atleta. Sales y tienes la credibilidad que tiene Travis, has tenido esa experiencia All-Pro y has ganado Super Bowls, conozco a ciertos jugadores que morirían si salieran del campo en esos momentos“.

Lo que pasará en los Chiefs tras el cruce entre Travis Kelce y Andy Reid

Luego de ganar el tercer título en la era de Patrick Mahomes, cuarto en la historia del equipo, nada se va a romper en el vestuario de Kansas City Chiefs tras el cruce entre Travis Kelce y Andy Reid, según Tom Brady. “Esto también habla de la confianza que el entrenador Reid tiene en sí mismo porque él no lo toma como algo personal en absoluto. No mira eso y siente que alguien lo ha ofendido. Lo toma como lo que es y no lo hace más de lo que es, y no ve eso como que alguien está tratando de gustarle o menospreciarlo; Travis no está tratando de hacer ninguna de esas cosas, Travis simplemente está tratando de entusiasmarse y permanecer en el momento, y se podía ver el nivel de intensidad que tenía”, concluyó TB12 en el podcast ‘Vamos’.