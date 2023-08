¿Por qué no juega Aaron Rodgers hoy en New York Jets vs Cleveland Browns?

New York Jets y Cleveland Browns se enfrentarán HOY, jueves 3 de agosto, por el Juego del Salón de la Fama 2023 de la NFL en el Tom Benson Stadium, en Canton, Ohio. Para sorpresa de los fanáticos, Aaron Rodgers no jugará en el conjunto neoyorquino.

El quarterback es la estrella de los Jets, y uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL. Por lo que llama la atención que no tenga minutos en este encuentro. A continuación, te contamos el motivo por el cuál Rodgers no juega hoy en New York Jets ante Cleveland Browns.

¿Por qué no juega Aaron Rodgers hoy en New York Jets vs Cleveland Browns?

Aaron Rodgers no juega hoy en New York Jets ante Cleveland Browns, para cuidar su físico. El QB de 39 años no verá acción en este partido para evitar una lesión que complique el inicio de temporada de los Jets.