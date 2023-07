Hace más de una década que Lionel Messi está consolidado como uno de los mejores futbolistas del planeta, si no como el mejor. Producto de esa popularidad es que tanto la prensa como los fanáticos, incluso aquellos que de fútbol conocen poco, estén atentos no solo a lo que el crack produce dentro de una cancha, durante 90 minutos de juego, sino también a otros detalles y curiosidades tanto de su vida privada como deportiva.

Ya es curioso en sí mismo el hecho que, pese a tener constantemente sobre sus hombros el lente de la cámara, difícilmente pueda recordarse a la estrella de la Selección Argentina involucrado en una polémica. En este repaso, intentaremos acercarte 40 curiosidades sobre Lionel Messi que tal vez no conocías y que lo pintan no solo como el crack que es, sino también como persona.

Su lado altruista

El astro argentino siempre fue un fiel creyente de la ayuda a los más necesitados y, por esa razón, fundó su propia fundación con su nombre hace más de 10 años para abastecer de recursos a chicos que no cuentan con las necesidades básicas para subsistir y poder cumplir sus sueños. Y por si fuera poco, es embajador oficial de UNICEF.

Otro hecho de similares características se dio en la boda de Leo y Antonella Rocuzzo, donde los 260 invitados donaron una suma de 9.500 euros a la ONG Techo. La pareja había pedido a los asistentes que los regalos de su enlace fueran destinados a esta organización que se dedica a construir viviendas de emergencia.

El más dormilón

Desde la época en la cual debutó en Barcelona, allá por 2004, si hay algo que Messi nunca perdió son las ganas de dormir muchas horas seguidas en las concentraciones previas a los partidos. La Pulga, según cuentan sus compañeros, duerme hasta como un oso.

Normalmente, el mejor futbolista del mundo duerme mucho, se echa una siesta y después se marcha pronto a la cama. Este momento de pleno descanso incluye algunas siestas largas, que pueden llegar a durar entre 2 y 3 horas. En más de una oportunidad, él aclaró que se trata de un hábito que tiene desde pequeño y que ahora mantiene para mejorar sus condiciones físicas.

Nombre de cantante

Nacido en junio de 1987, Lio llegó al mundo bajo las influencias de esa época, deportivas, sociales y también musicales. Su nombre, Lionel Andrés Messi Cuccittini, tiene una explicación. La elección del primer nombre surgió como homenaje al cantautor estadounidense Lionel Richie, más conocido por su canción Say you, Say me. Sus padres eran fanáticos del artista, que en la década de los ochenta vivía una de las mejores etapas de su carrera artística.

Pero cuando llegó a Barcelona fue bautizado como Leonel. Por ende pasó a ser Leo entre los jugadores. En toda Europa se hizo conocido como Leo y comenzó a instalarse mundialmente. El crack argentino aceptó e incluso lo instauró como autógrafo y marca personal.

El Inter casi se lo lleva, pero...

Previo al Mundial de Alemania 2006, el Internazionale de Milán estuvo a punto de pagar la cláusula de rescisión del crack rosarino que era de 150 millones de euros el año anterior. Sin embargo, el convencimiento del entonces presidente culé Joan Laporta para con Jorge Messi pudo más que el dinero en efectivo y Lionel siguió vestido de blaugrana.

Esta fijación del club italiano por el astro argentino se mantuvo hasta casi diez años después. A mediados de 2023, cuando la salida del PSG era un hecho, nuevamente se tentaron por ser una alternativa seductora, en caso que no se diera su regresoa Barcelona. Bueno, finalmente esto último no sucedió y Messi terminó jugando en el Inter... pero de Miami.

… Tampoco pudo el Arsenal

El ex entrenador del Arsenal y hoy parte integral de la FIFA, el francés Arsene Wenger, intentó fichar a Messi cuando era un jugador en la academia La Masia de Barcelona. Según Wenger, uno de sus ojeadores lo alertó sobre el potencial de Lio y trató de llegar a un acuerdo para llevarlo al conjunto londinense.

Sin embargo, Messi ya estaba siendo aclamado como una estrella en ascenso en el sistema juvenil de Barcelona, y el club catalán estaba decidido a mantenerlo. Al final, la historia ya conocida por todos: se quedó en el Barca y se convirtió en uno de los jugadores más exitosos y condecorados de la historia del fútbol.

La peli favorita

Está claro que, más allá de su familia, el fútbol es su gran pasión. Pero poco se conoce de otros gustos en la vida de Messi. Fue en una entrevista que dio para la televisión uruguaya, el capitán de la Selección Argentina reveló un dato que dejó a sus fans muy contentos: confesó cuál es su película preferida.

Se trata de, nada más ni nada menos que, el clásico Titanic, un film cuya trama, actuaciones, banda sonora y puesta en escena lo convirtieron en uno de los éxitos más grandes de taquilla en el mundo. La Pulga también confesó ser un amante del cine argentino, siendo sus películas favoritas Nueve Reinas y El hijo de la novia, al ser su actor preferido Ricardo Darín, con quien lo une una bonita amistad.

No olvida a la Nona

Ver a Messi apuntando hacia el cielo con ambas manos después de marcar un gol es algo habitual, pero no mucha gente conoce su significado. Es, de hecho, un homenaje a su abuela Celia, a quien Lionel atribuye haber despertado su interés por el fútbol y haberlo apoyado en sus primeros pasos en este deporte, lo que lo llevó a convertirse en jugador profesional.

El primer partido de Leo en un equipo fue gracias a la insistencia de su abuela. En ese entonces, al equipo le faltaba un jugador y la abuela le dijo al entrenador que metiera a su nieto. El DT se negaba porque era muy pequeño y podía ser lastimado pero la abuela le respondió que lo metiera y que si le pagaban o lloraba lo sacara. Celia Cuccitini falleció en 1998 y nunca lo vio jugar al más alto nivel, pero la celebración icónica asegura que su espíritu se mantenga vivo.

Amante de las gaseosas

Cuando Josep Guardiola era el entrenador del Barcelona entre 2008 y 2012, la dieta y la alimentación eran tan estrictas como el descanso. Por esa razón, a Messi le jugó una mala pasada ya que, al ser apasionado por los refrescos azucarados, el entrenador catalán se vio obligado a sacar la máquina expendedora de la ciudad deportiva culé.

Con el correr del tiempo, alguna promesa personal para ser convocado por la Selección Argentina sumado al cambio de su dieta alimentaria, lo llevaron al futbolista a eliminar la mayoría de los azúcares que formaban parte de su dieta. Principalmente, las gaseosas, que hoy solo consume cuando tiene algún permitido.

Pasado farandulero

La fama mundial nunca le provocó a Lionel Messi el deseo de querer codearse con las grandes figuras del mundo del espectáculo, algo que sí sucede con otras súperestrellas como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr, habitualmente relacionados con actores, actrices, cantantes o modelos.

Sin embargo, en un viejo ping-pong de preguntas y respuestas que le realizó el diario rosarino La Capital cuando el futbolista era todavía muy chico, al ser consultado por su programa de televisión favorito eligió Rumores. Se trata de un programa de espectáculos -o de chimentos como se les dice en Argentina y en otras partes de Latinoamérica-, que se emitió entre los años 1997 y 2003, conducido por los periodistas Susana Roccasalvo y Carlos Monti.

Lo quiso La Furia

Si bien, Messi ha representado a la Selección Argentina a lo largo desde que era muy pequeño, podría haber vestido el rojo de España si hubiera aceptado una oferta para unirse a la selección nacional del país en el que jugó durante 17 años de su carrera profesional.

Después de pasar su infancia en Barcelona, fue elegible para jugar con los campeones del mundo de 2010, pero Messi se encargó de aclarar en más de una oportunidad que esa idea nunca pasó por su mente. El resto, como dicen, es historia, ya que se ha convertido en el máximo goleador de Argentina de todos los tiempos.

Cerebro muy requerido

Por muchos años, varios laboratorios científicos del mundo quisieron investigar sobre la gran capacidad del cerebro de Messi en cómo hace para tomar decisiones acertadas en tan pocos segundos de manera consecutiva. Esta cualidad, que se destaca en la gran mayoría de deportistas de Alto Rendimiento, en el caso de Leo podría tener aún una mayor velocidad que muchos.

En un informe realizado por la Universidad Radbound de Nimega en Países Bajos, donde se estudió al astro, se destaca que su cerebro "Tiene múltiples capacidades cognitivas combinadas: planificación, coordinación, secuenciación, flexibilidad e incluso anticipación a los movimientos del rival”. Las principales virtudes: el motor creativo, la sincronización de los hemisferios, el funcionamiento de la corteza motora primaria. En síntesis, su cerebro es más activo que el del resto de jugadores.

Su ídolo es un payaso

Muchos jugadores más jóvenes consideran a Messi un modelo a seguir, pero ¿a quién idolatraba Messi cuando era niño? Su ídolo era su compatriota argentino y ex mediapunta de River, Valencia y Zaragoza, Pablo Aimar. Siendo ambos futbolistas, se enfrentaron en La Liga en varias ocasiones, incluida una noche especial en 2004 cuando Aimar se acercó a un Messi de 17 años, suplente en el Barca, para ofrecerle su camiseta. Todavía atesora ese regalo hasta el día de hoy.

El apodado Payaso tuvo un paso por la Selección Argentina junto con su seguidor en el Mundial 2006, en la Copa América 2007 y en las Eliminatorias 2010. Aunque un tiempo más tarde, vivirían juntos la etapa más gloriosa: Aimar también formó parte del equipo ganador de la Copa Mundial de Argentina 2022. Fue asistente del entrenador en jefe Lionel Scaloni.

Igual que el Ché

Una coincidencia entre dos revolucionarios, cada uno en lo suyo. Tal cual marcó el destino, la Pulga y el Ché Ernesto Guevara nacieron en Rosario, Santa Fe, y ambos lo hicieron durante el mes de junio. El futbolista llegó al mundo el 24 de junio de 1987, mientras que su coterráneo y luchador revolucionario hizo lo propio el 14 de junio de 1928.

En alguna oportunidad, el prestigioso diario deportivo francés L'Equipe, mostró en su tapa a Lionel personificado como el Ché. Bajó el título Le Ché du Barca, en el artículo hacían mención a la decisión de Messi de liderar al plantel de jugadores del elenco catalán, a la hora de aceptar un recorte salarial.

Tinta de sobra

Aunque cuando apareció por primera vez de muy jovencito parecía tener una actitud muy relajada y hasta tímida, con el correr del tiempo fue marcando de forma más notoria su personalidad. Y también empezó a mostrar más sus gustos y sus deseos. Inclusive, en su propia piel y a partir de diversos tatuajes.

Desde hace varios años Lionel viene demostrando su fanatismo por la tinta. Acorde al medio internacional La República, el argentino tiene, hasta comienzos de 2023, 18 tatuajes. Cada uno de ellos posee un significado distinto y especial. Sus tatuajes recorren sus brazos, torso, piernas y manos.

Su amigo actor

Su fanatismo por el cine argentino, lo llevó a terminar envuelto en una relación de plena amistad y cariño con uno de los actores más reconocidos y populares de aquel país. Y entre tantas películas, las dos preferidas del mejor jugador de fútbol del mundo son y serán Nueve Reinas y El hijo de la novia. En ambas, hay un denominador común: el protagonista es Ricardo Darín.

Elogiado y muy respetado por Messi desde siempre, los une una gran relación personal. Esta conexión nació cuando el primer actor argentino trabajó dos años en Barcelona en una obra de teatro, y la Pulga junto a su familia iban a verlo seguido. "Desde entonces, hemos ido muchas veces a comer juntos", reveló Darín en varias entrevistas.

Hasta en la Play

Uno de los grandes pasatiempos que tuvo Messi, principalmente durante su etapa más juvenil, era jugar con las diferentes consolas de juegos. Y quienes conocen a Lionel desde chico aseguran que antes de que siquiera pudiera imaginar vestirse de blaugrana, este ya elegía al FC Barcelona para jugar a la PlayStation.

Años más tarde, con la Pulga ya consolidada como crack culé, fue el defensor Pablo Zabaleta el encargado de revelar que incursionó en un cambio de equipo, ya que para jugar contra él, su compañero en la Selección Argentina, elegía al Chelsea. Cuando ambos vivían en la ciudad catalana, pasaban mucho tiempo conectados, enfrentándose por internet.

La primera cancha

La primera cancha que pisó oficialmente, es decir como jugador registrado en la Asociación Rosarina de Fútbol, fue la del Ateneo Pablo VI, uno de los clubes más tradicionales de Rosario en lo que a fútbol infantil se refiere. En aquel partido, disputado el 30 de marzo de 1994, Newell's le ganó 6-0 al equipo local, nada menos que con cuatro goles de La Pulguita.

Aquel se podría catalogar como el capítulo cero de su historia como jugador profesional. En ese tramo ya empezaba a hacer de las suyas, con cifras que dejaban entrever que algo interesante estaba surgiendo del Parque Independencia rosarino.

Las milanesas de mamá

No es la intención que se ponga celosa Antonella, ni minimizar el nivel gastronómico de cada rincón del mundo en que lo invitaron a la mesa. Pero si a Lionel Messi le dan a elegir una comida, se queda con las milanesas de su mamá, acompañadas con puré de papa. Que el crack es un hombre de familia y disfruta del encuentro con los suyos, no es ningún secreto. Y a la hora de comer, quedó clarísimo que también prefiere el sabor de lo casero.

"Comí muchísimas milanesas, muy buenas, pero estas fueron las primeras, la que comí siempre en mi casa, por eso las elijo. Además, a raíz de eso que yo decía siempre, otros las probaron y terminaron reconociendo que lo que decía era verdad", comentó Messi ante alguna consulta periodística.

Día de elegidos

El 24 de junio es un día muy especial en Argentina y no solo tiene que ver con el nacimiento de Lionel Messi en 1987. En realidad, este vino a completar un cuarteto mágico. El multicampeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, el laureado escritor Ernesto Sábato y el talento único de Juan Román Riquelme, con quien la Pulga compartió medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, también nacieron el mismo día.

Son 1440 minutos capaces de motivar la celebración en la mayoría de los argentinos. Porque es un dato de la realidad que Fangio fue uno de los mejores pilotos del automovilismo nacional, que Riquelme y Messi integran el selecto grupo de los futbolistas más importantes del país y que Sábato fue un escritor reconocido en el mundo sin haber abandonado sus raíces ni convicciones.

Leprosito que se las trae

En su sección Hoy presentamos, el diario La Capital dio a conocer un ping pong de preguntas y respuestas con Lionel Messi, a quien definieron como "un leprosito que se las trae" cuando este jugaba en la décima categoría de Newell's Old Boys.

Fue durante esa primera entrevista oficial, que el crack confesó su deseo de jugar alguna vez en la Primera División del equipo rosarino, algo que -aunque ya parezca muy complicado- todavía puede llegar a cumplir en el futuro. "A pesar de su estatura, se las arregla para pasar a uno, dos, gambetear, hacer goles, pero sobre todas las cosas se divierte con la redonda", escribieron en aquel artículo.

El reto de Rafa

Cuando Leo Messi todavía jugaba con el filial, con frecuencia era llamado a entrenar con el primer equipo. Era tan difícil sacarle la pelota que los más grandes se sentían incómodos. Un día, Rafa Márquez quiso darle una lección y en tono de reto le dijo que la pasara y no gambeteara tanto, algo que a la Pulga no le gustó.

"Ya escuchábamos en el vestidor de Leo, que estaba en el Barca B rompiéndola y que era el nuevo Maradona. Hay una anécdota que le dije que soltara la pelota y y empezamos a discutir y al final se calmó por la jerarquía que yo tenía. Actualmente somos buenos amigos y lo admiro mucho", recordó el mexicano en alguna entrevista.

Igual que Maradona

El eterno debate que durante tanto tiempo dividió al futbolero en Argentina, era elegir al mejor jugador entre Messi y Diego Maradona. Los éxitos logrados por Lio en los últimos tiempos, hicieron desaparecer esas divisiones y hoy por hoy, se destaca casi por igual a los dos genios que lograron ser campeones del mundo con la Albiceleste.

Más allá de esto, hay una casualidad que suma a la hora de querer emparentarlos. Tiene que ver con que en la Selección Mayor, ambos debutaron ante el mismo rival: Hungría. No fue la más feliz de las presentaciones para el crack rosarino, porque se fue expulsado cuando apenas llevaba segundos dentro del campo.

Mateo grita todos los goles

Aunque en infinidad de ocasiones hemos visto a Mateo, el segundo de los hijos de Leo y Antonella, con la camiseta del Barcelona, del PSG y de la Selección Argentina, hubo una época al menos en la que el pequeño no solo gritaba los goles de papá y de sus equipos. En una entrevista que concedió a la cadena televisiva TyC Sports, Lio reconoció que también llegó a gritar los goles del Real Madrid para hacer enojar a su hermano mayor, Thiago.

En una entrevista de hace años atrás, Lionel confesaba que Mateo tenía un perfil provocador que lo llevó a tener una respuesta que hizo estallar de risa a su papá: "La última vez que estábamos pateando en casa él decía 'yo soy el Liverpool que les ganó a ustedes, eh. Vos sos el Barça y yo el Liverpool", después que Barcelona sufriera una derrota dolorosa por la Champions League.

Lo lleva en la piel

Son muchos los tatuajes que el astro rosarino tiene en su cuerpo. Pero hay uno que es el más especial y particular que el capitán de la Selección Argentina conserva y deja ver es el de las manos de su primer hijo, Thiago, en el gemelo de su pierna izquierda.

En el trabajo final de los artistas Christian y Walter Novoa se puede apreciar el dibujo en el que se muestran ambas manos de su pequeño, y debajo la inscripción de su nombre. Aunque años más tarde llegarían Mateo y Ciro, este tattoo realizado en el año 2013, seguramente seguirá estando entre los más añorados.

La oveja negra

En una ciudad que está prácticamente divida por sus dos clubes más emblemáticos, está muy marcada la pasión entre los fanáticos de cada equipo. Por eso, no deja se ser una rareza que, en una familia entera de hinchas de Newell's, hay uno que salió de Rosario Central. Se trata de Matías Messi, a quien todos llaman la oveja negra por no compartir la pasión con los demás.

Por el lado de Leo, su fanatismo por el elenco Rojinegro lo ha llevado a desear poder jugar alguna vez con Newell's Old Boys en la Primera División de su país. Es más, en los últimos tiempos comenzó a manifestar públicamente su sentimiento con la Lepra, quitando dudas a aquellos que lo imaginaban de otra institución.

Tratamiento difícil de costear

Muchas veces se ha señalado a Newell's, y también a River -club en el que llegó a probarse y que en alguna oportunidad coqueteó con él-, por no haberse hecho cargo del tratamiento para paliar el déficit de la hormona de crecimiento que tenía Leo Messi. Sin embargo, hay que entender que ese tratamiento del que sí se hicieron cargo en Barcelona costaría en la actualidad más de 20 mil euros, es decir, muy caro para cualquier club argentino.

La somatotropina es la droga que se aplicó Lionel Messi durante su niñez para suplir una hormona del crecimiento que su cuerpo no producía naturalmente. Se la indicó el médico rosarino Diego Schwarzstein cuando medía 1 metro y 25 centímetros. Consistía en inyecciones subcutáneas que se le suministró al menos durante tres años. "Una vez por noche me pinchaban. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo", relató el futbolista en un programa de televisión.

Newell's no fue el único

Aunque muchos no lo recuerden, Leo Messi no solo pasó por Newell's en su etapa jugando en el fútbol formativo de Rosario. Durante esa época, también vistió las camisetas de Grandoli y de Central Córdoba. En internet puede encontrarse precisamente un video de la Pulga jugando con Córdoba, a los ocho años. Usando la camiseta número 10 y gambeteando igual que siempre.

"Fue un torneo corto, por fuera de la liga, quedaba un espacio en el calendario y se organizó. Como Newell’s no participaba, y Leo quería seguir jugando, vino para nosotros", recuerda Diego Masciotra, que jugaba en la categoría 1987 de Central Córdoba. Messi jugó y fue campeón del torneo con la camiseta número 10 azul y roja del elenco Charrúa.

No sobrevolar la zona

Los aviones que despegan de El Prat de Barcelona, debían hacer un ligero desvío para evitar pasar sobre la casa de Messi y sus vecinos en la exclusiva zona de Castelldefels. Durante su larga estadía en la Ciudad Condal, Messi vivió en Gavá, a 25 kilómetros del centro y a unos 10 del aeropuerto, en una zona protegida donde existe una restricción ambiental que impide que los aviones pasan por encima.

A pesar de haber residido en otras ciudades y países, la familia mantiene su hogar, donde tienen pensado alojarse una vez que el número 10 abandone su carrera deportiva. Allí, el argentino cuenta con todas las comodidades que un crack de su talla merece, incluso un silencio absoluto a pesar que su casa se encuentra cerca del aeropuerto.

Cambio de dieta

Lionel Messi se somete a una estricta dieta para aumentar su rendimiento al máximo en todos los partidos. El futbolista tomó la decisión en 2014 y desde entonces trata de esforzarse en cuidar sus hábitos alimenticios. A partir de este cambio de postura, dejó de consumir galletitas, alfajores y golosinas.

Sin embargo, hay una golosina que el futbolista no puede evitar por más que lo quiera. Se trata del chocolate. "Es lo que más me cuesta borrar de mi dieta. Incluso ahora, de vez en cuando, peco. Siempre hay en casa”, confesó el capitán de la Selección Argentina. En su nueva dieta, comenzó a consumir más arroz sin condimento, cerdo, pollo, pescado, alimentos orgánicos, frutas y verduras.

Le ganó a Diego

Haciendo dupla con Carlos Tevez, Lionel Messi le propinó a Diego Maradona la única derrota que sufrió jugando al Fútbol-Tenis durante la etapa que duró el programa de televisión La noche del 10, que era conducido por el campeón del mundo en México 86. El conductor, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, tuvo como compañero al uruguayo Enzo Francescolli y el resultado final fue 10-6 en favor de Leo y Carlitos.

Fue durante la segunda mitad de 2005 que Diego Maradona se dio uno de los gustos más grandes de su vida: conducir un programa de televisión. El actor y productor Adrián Suar -hoy muy amigo de Messi- fue quien le presentó el proyecto, que terminó resultando un verdadero éxito. Un joven Lionel, recién estaba dando sus primeros pasos, pero ya mostraba su talento y era uno de los mimados de Diego.

8- Con sabor al Paraná

El 30 de junio de 2017 Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron los protagonistas de la boda del año, con una fiesta que se celebró en el complejo City Center de la ciudad de Rosario, a la que asistieron la gran mayoría de las figuras del FC Barcelona, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Cesc Fabregas, además Gerard Piqué y quien era en aquel entonces su pareja, Shakira, entre otros.

Una característica del evento fueron los platos típicos argentinos que se pudieron degustar, como chorizos, mollejas y chinchulines. Pero sin dudas que las estrellas de la noche fueron las empanadas de boga, pesca típica del Río Paraná, que bordea la ciudad natal de los novios.

Reggae y cumbia

Si bien en su juventud siempre ha dicho que la cumbia y el cuarteto son sus géneros musicales favoritos, con el tiempo fue acercándonse mucho al Reggae. Hace un tiempo atrás, cuando le preguntaran por su canción favorita, muy posiblemente mencionara Hijo, de la banda argentina Los Cafres. Durante un tiempo también contó que su banda favorita era la también argentina Dread Mar I.

Además, se ha confesado seguidor de la agrupación chilena Gondwana. Pero, más allá de todo esto, hay un estilo que es infaltable: la cumbia. En alguna de sus visitas al país después de haberse consagrado campeón del mundo, hizo una fiesta en su casa y contrató a la banda Los Palmeras. En medio del show, se animó a cantar el hit Soy Sabalero.

Fan de Vis a Vis

Con el paso de los años, y a medida que fue creciendo, Lionel Messi fue cambiando las horas de PlayStation por su afición a las series que consume a través de las diferentes plataformas digitales, sea en su casa, en viajes o durante concentraciones. Una de sus favoritas es la española Vis a Vis. Incluso, alguna vez compartió en redes sociales una imagen de su televisor listo para dar comienzo a un nuevo capítulo, con el mate como compañero.

Resta conocer si Lio habrá seguido enganchado hasta el desenlace de la historia, lo que si está claro es que supo entretenerse al seguir las aventuras y desventuras carcelarias de Maca -Maggie Civantos-, Fabio -Roberto Enríquez-, Leopoldo -Carlos Hipólito-, Rizos -Berta Vázquez-, Zulema -Najwa Nimri-, Saray -Alba Flores- y compañía en la prisión de Cruz del Sur.

Confesión de baño

En 2017, un Messi platinado y su amigo Luis Suárez brindaron una entrevista para un programa uruguayo llamado Por la camiseta. En el mismo, en medio de un clima absolutamente distendido y divertido, los deportistas confesaron que preferían orinar sentados y eso desató múltiples risas.

El diez de la Selección Argentina dio su fundamento: “Hacer pis sentado es más cómodo. Te levantás a la mañana todo dormido y es más fácil”, aseguró el campeón del mundo. Lo más curioso de todo es que ni Leo ni el delantero charrúa conocían que los dos hacían pis de la misma forma.

El más condecorado

Si hay algo que distingue la carrera deportiva de Lio Messi, es la cantidad de títulos y trofeos que ha acumulado, tanto a nivel individual como colectivo. Estos últimos, justamente los que el más valora y más importancia les da. Durante sus años en Barcelona ha sumado muchas conquistas de las importantes.

Con el elenco blaugrana ha ganado 35 campeonatos, lo que lo convierte en el jugador más exitoso en la historia del club. Sus trofeos incluyen 10 Ligas, siete Copa del Rey, cuatro Champions League, tres Copa Mundial de Clubes de la FIFA, tres Supercopas de la UEFA y ocho Supercopas de España.

Debut actoral

Lionel Messi debutó como actor en Los Protectores, la serie argentina de la plataforma Star+ en la que se interpreta a sí mismo frente a un trío de representantes de jugadores de futbol. Esta participación se produce en la segunda temporada de la comedia, protagonizada por los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, y el colombiano Andrés Parra, quienes se ponen en la piel de tres agentes de futbolistas.

Messi participa en una divertida escena de cinco minutos, en la que se encuentra con los tres representantes para conversar sobre un proyecto para apoyar a los jóvenes que juegan en diferentes clubes de Europa, y la situación se torna en conflicto por las peticiones de fotos y videos, y la propuesta de un negocio que da lugar a un intenso cruce de miradas.

Compañero y familiar

Parece difícil de creer, pero Messi está emparentado con su ex compañero del Barcelona, Bojan Krkic. Las dos ex estrellas del elenco culé son primos cuartos. Sus tatarabuelos fueron Mariano Pérez Miralles y Teresa Llobera Minguet, quienes se casaron en 1846 en Cataluña y luego dieron a luz a Ramón Pérez y Goncal Pérez.

El hijo de Ramón fue José Pérez Sole, que se mudó a Argentina, mientras que el hijo de Goncal, Jaume Pérez Civit, siguió viviendo en Cataluña. El bisnieto de José Pérez Sole es Lio Messi, mientras que el bisnieto de Jaume Pérez Civit es Bojan.

Lectura recomendada

En una entrevista que concedió al portal italiano La Gazzetta dello Sport, Lionel Messi confesó lo que muchos no se animan a admitir: había leído un único libro en su vida. Se trata de la biografía de Diego Maradona. Pero aunque admitió no ser un gran lector, también reconoció que le gustaría leer más.

Esta situación, que la hizo publica por el año 2013, se fue modificando con el correr del tiempo. Principalmente, a partir del nacimiento y la crianza de sus hijos, ya que se ha transformado en un asiduo lector de cuentos infantiles que repasó junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Vocación musical

Nadie se va a sorprender si decimos que el fuerte de Leo Messi está en los pies. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que es un entusiasta aficionado a tocar la guitarra. Es una actividad que lo relaja y lo ayuda abstraerse de todo el ruido que genera la alta competencia y la fama mundial que ha ganado por ser, para muchos, el mejor futbolista del planeta.

Hace varios años atrás, Lionel aseguraba que no saber mucho, en cuanto a su dominio del instrumento y también reveló también que "me gustaría poder tocar muchas canciones", con preferencia por aquellas "de un estilo tranquilo". "Dependiendo del momento me fijo más en la música en sí, en el ritmo y en al alegría o más en la letra... a veces me pega el lado romanticón", revelaba de manera sonriente.

Todavía espera la niña

Lionel Messi tiene una hermosa familia, compuesta por su mujer Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Sin dudas, ellos son lo más preciado por el mejor futbolista. Esto quedó a la vista durante el Mundial de Qatar, donde los cuatro, acompañados por tíos, abuelos, suegros, primos y otros allegados, sufrieron, celebraron, lloraron y se emocionaron al ver el inolvidable campeonato que consagró a Leo con el título que le faltaba.

Pero poco después de su casamiento en 2017, cuando Ciro todavía estaba en la panza de mamá, Messi dijo que todavía esperaba tener una hija mujer. "Iremos en busca de la nena… Y esperemos que sea la cuarta", le confesó al canal TyC Sports. Y quizás sea pronto, al menos según la tarotista Fabiana Aquin, quien en un programa de TV aseguró que "Es muy probable que a fines de 2023 Antonela quede embarazada. Hay un amor muy entendido ahí. Se viene una nena. Es un año de muchos cambios”, anticipó.