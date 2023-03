El futbolista australiano, Jackson Irvine no podía creer que Casemiro lo había visto jugar.

La gala de los Premios The Best sigue dejando episodios memorables. FIFPro ha revelado el video del encuentro entre Casemiro y el jugador australiano, Jackson Irvine. La reacción de este último al ser reconocido por el brasileño no tuvo ningún desperdicio.

Jackson Irvine, jugador de FC St. Pauli de la 2. Bundesliga (segunda división de Alemania), tuvo la fortuna de poder asistir a la gala de los Premios The Best en la ciudad de París el pasado 27 de febrero. Allí pudo coincidir con algunos de los mejores futbolistas del mundo.

FIFPro ha hecho público el video del encuentro de Jackson Irvine con el volante de Manchester United, Casemiro. El jugador brasileño formó parte del once ideal revelado en la gala de los Premios The Best, compartiendo el medio campo con Luka Modric y Kevin De Bruyne.

Video viral

Luego de la premiación, Jackson Irvine tuvo un encuentro con Casemiro tras bambalinas. El jugador australiano se tomó una fotografía con el volante de los Red Devils y se llevó una gran sorpresa al ver que el brasileño sabía quién era. Su reacción se ha vuelto viral.

"¿Juegas para Australia, no? Te he visto" Fueron las palabras de Casemiro luego de sacarse la fotografía con Irvine. Tras la salida del volante de la Canarinha de la sala, el australiano perdió la compostura y mostró su nerviosismo luego del encuentro. "Estoy sudando" dijo entre risas.