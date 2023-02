Zlatko Dalic no votó en los premios The Best y explicó los motivos con fuertes críticas contra la Selección Argentina y la FIFA.

"Estoy decepcionado": feroz crítica de Dalic contra Argentina y FIFA por los premios The Best

Los premios The Best tuvieron una jornada de lunes bien celeste y blanca donde Argentina se llevó los premios a mejor jugador, arquero, entrenador e hinchada. Sin embargo, no todos han estado de acuerdo con estos galardones recibidos para los argentinos así como también con las nominaciones por parte de la FIFA. En este sentido, hubo críticas de parte de una selección con mucho protagonismo en el último tiempo: Croacia.

Zlatko Dalic, entrenador de la selección croata, no dudó en criticar a la FIFA y a la Selección Argentina para explicar los motivos por los cuales decidió no votar para los premios the Best. Lo hizo a través de una carta abierta publicada en el sitio web oficial de la Federación Croata de Fútbol en donde hizo énfasis en el poco reconocimiento que se le tuvo a su seleccionado.

"Estoy decepcionado con la actitud de la FIFA con la selección croata. Basándonos en todo lo que hemos conseguido, merecemos más respeto del órgano de gobierno del fútbol mundial del que hemos recibido. Somos el único equipo que hemos estado entre los cuatro mejores en el ciclo entre el Mundial y esta Liga de Naciones. Ocupamos portadas a nivel mundial ganando al mejor equipo del mundo, Brasil y, junto a Francia, somos el único equipo que hemos ganado dos medallas en los últimos dos Mundiales", sintetizó Dalic.

Dentro de las votaciones a los premios The Best, sólo destacó Luka Modric, algo que Dalic califica como un "ninguneo" a Croacia. "Después de todo eso, mira la lista de los 14 jugadores al The Best a mejor jugador. Aparte de Luka Modric, ¿dónde están los demás jugadores croatas? (...) ¿De verdad no hay hueco para Mateo Kovacic? ¿Dónde está el nombre de Gvardiol? Él entró en el mejor once tanto del Mundial como de la Bundesliga. ¿Y Livakovic no merece ser uno de los cinco finalistas a mejor portero después de todo lo que hizo en Qatar?", criticó.

Por otra parte, hubo críticas para lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022 y para la Selección Argentina. "Siento que no tuvimos el respeto que merecemos. Tanto en los horarios que tuvimos como la calidad del arbitraje, especialmente en las semifinales, me hacían sentir que faltaban el respeto al equipo croata. Creo firmemente que tanto nuestro rendimiento en el campo y nuestra conducta fuera nos hace merecedores del mismo respeto que mostramos a nuestros rivales cada partido", apuntó.

Y cerró: "Queremos más respeto para nosotros, nuestro equipo, nuestros jugadores... Con dos medallas, nos lo merecemos con creces. La FIFA debería promover el hecho de que un pequeño país como es Croacia puede jugar contra las naciones más grandes del mundo. Sería el mensaje más bonito posible para todo el mundo del fútbol".